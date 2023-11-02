Враг провалил штурмовые действия по нескольким направлениям, ВСУ не дают окружить Авдеевку, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты проводили бесполезные штурмовые действия в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Враги не оставляют попыток оцепить Авдеевку, однако ВСУ продолжают стойко держать оборону.
Наши военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении. ВСУ только за последние сутки нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.
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Где напрасно пытался штурмовать враг
Российские захватчики вели напрасные штурмовые действия:
- в районе зоны ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении – населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Там ВСУ отбили 10 атак врага;
- в районе Южного Донецкой области. Там наши Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;
- на Марьинском направлении враг – в районе Марьинки Донецкой области, где ВСУ отбили более 20 атак;
- на Шахтерском направлении – вблизи Старомайорского Донецкой области;
- в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области. Там Силы обороны Украины отбили 7 атак врага.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, однако наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери,
– заявили военные.
В свою очередь враги на Бахмутском направлении напрасно пытались восстановить утраченное положение у Хромового, Клещиевки и Андреевки. Там наши защитники отбили 15 атак противника.
В то же время, наши военные в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
В то же время, подразделения ракетных войск поразили вражеские:
- 5 радиолокационных станций;
- 2 склада боеприпасов;
- район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;
- 2 пункта управления;
- 3 зенитно-ракетных комплекса;
- 11 артиллерийских средств противника.
Какая ситуация у Авдеевки
- Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан заверил, что третья волна атак на Авдеевку станет для врага решающей. По словам эксперта, она будет разгромной.
- Военный обозреватель Денис Попович предположил, что Кремль стремится захватить новые территории в Донецкой области, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.
- В то же время во время первых двух атак на город враги понесли тотальные потери. Несмотря на это, оккупанты пытаются захватить Авдеевку, чтобы создать себе буферную зону. Именно поэтому враги хотят оттеснить Силы обороны подальше от Донецка.