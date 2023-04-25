"Микс из оккупантов": почему россияне неэффективно выполняют задачи в Бахмуте

В Бахмуте продолжаются адские бои. Силы обороны Украины не перестают вести боевые действия и отражают штурмы россиян.

Об этом 24 Каналу, ссылаясь на бойцов первого и второго батальона бригады Нацгвардии "Рубеж", рассказал командир батальона "Сила свободы", подполковник Нацгвардии Михаил Крыжановский. Он отметил, что он и его батальон сейчас не находятся на Бахмутском направлении.

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"Противник также не оставляет попыток захватить территорию самого города или его окрестностей. И, в принципе, как в общем их плане – захватить всю территорию Украины", – заявил он.

Командир батальона "Сила свободы" подчеркнул, что украинские военные очень смелы и будут сражаться до последнего.

"И будут искоренять, истреблять всего российского захватчика с нашей территории. Но ситуация очень сложная, потому что бои не прекращаются", – рассказал подполковник Нацгвардии.

Вражеская артиллерия не перестает работать по позициям украинских армейцев. Кроме того, враг постоянно ведет разведывательные действия.

Учитывая это, можно сказать, что противник все равно пытается захватить город Бахмут. Для того, чтобы открыть плацдарм для продолжения наступления на город Краматорск,

– добавил Крыжановский.

Штурм позиций

Командир батальона "Сила свободы" отметил, что чаще всего в штурмах со стороны врага принимает участие ЧВК "Вагнер". Учитывая, что украинские Силы обороны очень много утилизировали их штатных российских военнослужащих или так называемых наемников, россияне активно бросают на этом направлении больше осужденных, которых они набрали из российских тюрем.

"Поэтому они вообще не жалеют свой личный состав по сравнению с регулярными войсками России. Такая ситуация, что они просто пачкам закидывают осужденных на передок для того, чтобы они штурмовали", – рассказал он.

По словам Михаила Крыжановского, оккупанты не эвакуируют раненых. А также, когда бросают штурмовыми группами до десятка человек, то, если из них несколько выживает, то они их не забирают обратно, а просто дополняют и они продолжают штурм.

"Это еще раз свидетельствует, что они не ценят человеческий ресурс и все их разговоры о том, что у них "очень много человеческого ресурса, и что они могут воевать Бог знает сколько" – на самом деле не так", – подчеркнул подполковник Нацгвардии.

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Микс мобилизованных, наемников и заключенных

Командир батальона "Сила свободы" отметил, что невозможно выполнить успешно задание, когда люди разного слоя и не прошли определенную подготовку.

"Не прошли слаживание, то они просто пушечное мясо. И, соответственно, там нет нормальной структуры управления и это влияет негативно для них", – отметил Крыжановский.

Противник боеспособный

Однако, учитывая, что россиян много, они идут и стреляют, поэтому они несут опасность для украинских подразделений.

Как военные профессионалы они никакие, но как пушечное мясо, еще и стреляющее по нам – это нельзя этот факт отвергать. Также нельзя недооценивать противника,

– подчеркнул он.

Это ведь тоже вредит украинским подразделениям, которые готовятся к обороне или штурму. Поэтому украинские военные всегда учитывают то, что противник боеспособный.

"Несмотря на то, как он имеет состав – или регулярных войск, или наемников, или тех же осужденных. Ведь если мы считаем, что они небоеспособны, то мы неправильно будем готовиться", – добавил подполковник Нацгвардии.

Соответственно, так украинские армейцы могут получить от врага "сюрприз".

"Мы ожидаем серьезной борьбы и считаем их боеспособными, несмотря на то, какие бы они там ни были", – подытожил командир батальона "Сила свободы".

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