Ситуация там сложная, – Данилов рассказал о боях на Бахмутском направлении

4 марта 2023, 00:01
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ВСУ продолжают защищать город Бахмут в Донецкой области. Ситуация там сложная, но контролируемая ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает 24 Канал.

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Под Бахмутом идут ожесточенные бои

Данилов подчеркнул, что украинские военные делают все возможное, чтобы умерить врага.

"Ситуация сложная, но это наша земля и мы должны ее защищать. Наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы враг не продвигался", – подчеркнул он.

По словам Данилова, именно на этом направлении идут самые ожесточенные бои и ежедневно погибает огромное количество российских солдат.

Ситуация крайне сложная, непростая, но еще раз подчеркиваю, военные понимают, что им нужно делать. Ситуация сложная, но контролируемая,
– добавил он.

Враг несет бешеные потери

  • По словам Данилова, в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.
  • Секретарь СНБО также отметил, что на Бахмуте наши военные ежедневно уничтожают террористов, они "упаковывают" их сотнями. По его словам, если ВСУ не смогут обороняться в Бахмуте, то войска будут опрокинуты на другие направления. Наши воины будут защищать город, пока сочтут нужным.
  • Пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Андрей Ковалев рассказал, что Россия потеряла в Бахмуте больше солдат, чем в обеих Чеченских войнах.

Важно! По состоянию на 3 марта 2023 г. в Украине ликвидировали уже 151 370 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 765 российских оккупантов.
Автор: Дарина Жданович