Ситуация там сложная, – Данилов рассказал о боях на Бахмутском направлении
ВСУ продолжают защищать город Бахмут в Донецкой области. Ситуация там сложная, но контролируемая ВСУ.
Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает 24 Канал.
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Под Бахмутом идут ожесточенные бои
Данилов подчеркнул, что украинские военные делают все возможное, чтобы умерить врага.
"Ситуация сложная, но это наша земля и мы должны ее защищать. Наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы враг не продвигался", – подчеркнул он.
По словам Данилова, именно на этом направлении идут самые ожесточенные бои и ежедневно погибает огромное количество российских солдат.
Ситуация крайне сложная, непростая, но еще раз подчеркиваю, военные понимают, что им нужно делать. Ситуация сложная, но контролируемая,
– добавил он.
Враг несет бешеные потери
- По словам Данилова, в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.
- Секретарь СНБО также отметил, что на Бахмуте наши военные ежедневно уничтожают террористов, они "упаковывают" их сотнями. По его словам, если ВСУ не смогут обороняться в Бахмуте, то войска будут опрокинуты на другие направления. Наши воины будут защищать город, пока сочтут нужным.
- Пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Андрей Ковалев рассказал, что Россия потеряла в Бахмуте больше солдат, чем в обеих Чеченских войнах.