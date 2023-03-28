Удерживаем Бахмут вопреки срокам и прогнозам, – Сырский назвал главную задачу Украины
Источник:Александр Сырский
Российские войска пытаются сконцентрировать свои главные усилия на Бахмутском направлении. Враг не оставляет попыток оцепить и захватить город.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что залогом успеха каждого командира является его постоянная работа в подчиненных подразделениях. Ведь именно это позволяет эффективно применять их на поле боя и своевременно выполнять поставленные боевые задачи.
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Враг преобладает количественно
Во время моего пребывания в войсках, совместно с командирами, мы согласовываем планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя,
– отметил он.
По словам Сырского, когда враг преобладает количественно, быть бок о бок с нашими воинами – для него дело чести.
"Благодаря героизму и профессиональности наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, мы удерживаем крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам", – заявил Сырский.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому украинские военные тщательно изучают уязвимости врага, чтобы эффективнее применять силы.
Успешная стратегия всегда состоит в умении обращать себе на пользу любую ситуацию. На сегодняшний день наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу, – добавил Сырский.
Ситуация в Бахмуте стабилизировалась
- В последние дни можно все чаще услышать о том, что нашим воинам удалось стабилизировать ситуацию в Бахмуте – одной из самых горячих точек на линии фронта.
- Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, что наши воины знают о намерениях противника и своих силах и средствах. Таким образом, наши войска противодействуют захватчикам.
- Сергей Череватый отметил, что наши воины активно выстраивают оборонительные рубежи и свою оборону. Ракетные и артиллерийские подразделения наносят превентивные удары по противнику.
- Также наши воины понимают, где враг концентрирует больше своих усилий и противодействуют ему.
- Спикер Восточной группировки войск подчеркнул, что уже более 9 месяцев украинские защитники не дают оккупантам прорвать оборону в районе Бахмута для дальнейшего продвижения в Донецкой области, ведь это одна из приоритетных задач противника.