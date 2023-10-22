"Троянский конь" в Евросоюзе: может ли Запад что-то сделать с Орбаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает действовать вопреки политике Европейского союза. В настоящее время ЕС ищет легальные способы избавиться от пророссийского политика.

Чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров в эфире 24 Канала назвал Орбана "троянским конем" в Европейском союзе.

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"Пока просто нет легального способа избавиться от Орбана. Его пытаются покупать, как-то шантажировать", – отметил Каспаров.

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Европейская комиссия готова разморозить 13 миллиардов евро для Венгрии . Таким способом стремятся убедить Будапешт не ветировать помощь Украине на 50 миллиардов евро в течение трех следующих лет.

Главная проблема НАТО и ЕС состоит в том, что они работают по правилам мирного времени.

Я думаю, что нынешняя война должна заставить людей понимать, что принцип консенсуса, работающий в НАТО и Евросоюзе, на самом деле в условиях такого противостояния не функционален,

– констатировал Каспаров.

Как известно, из-за многочисленных нарушений Венгрии евродепутаты сомневаются в ее готовности возглавить ЕС с июля 2024 года. Соответствующую резолюцию приняли 1 июня.

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