"Троянский конь" в Евросоюзе: может ли Запад что-то сделать с Орбаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает действовать вопреки политике Европейского союза. В настоящее время ЕС ищет легальные способы избавиться от пророссийского политика.
Чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров в эфире 24 Канала назвал Орбана "троянским конем" в Европейском союзе.
Читайте также Президентство Орбана в ЕС: Европарламент принял резолюцию против Венгрии
"Пока просто нет легального способа избавиться от Орбана. Его пытаются покупать, как-то шантажировать", – отметил Каспаров.Обратите внимание! Европейская комиссия готова разморозить 13 миллиардов евро для Венгрии. Таким способом стремятся убедить Будапешт не ветировать помощь Украине на 50 миллиардов евро в течение трех следующих лет.
Как российско-украинская война повлияет на международные союзы
Главная проблема НАТО и ЕС состоит в том, что они работают по правилам мирного времени.
Я думаю, что нынешняя война должна заставить людей понимать, что принцип консенсуса, работающий в НАТО и Евросоюзе, на самом деле в условиях такого противостояния не функционален,
– констатировал Каспаров.
Как известно, из-за многочисленных нарушений Венгрии евродепутаты сомневаются в ее готовности возглавить ЕС с июля 2024 года. Соответствующую резолюцию приняли 1 июня.
Что ЕС может сделать с Орбаном: смотрите видео 24 Канала
Орбан встретился с Путиным в Китае
- В Пекине 17 октября венгерский премьер-министр обсудил с российским президентом сотрудничество между странами. В частности, Орбан поблагодарил Росатом за "партнерство", а Газпром – за "выполнение соглашений".
- Кстати, во время встречи с Путиным венгерский премьер-министр назвал войну в Украине "военной операцией". Депутат венгерского парламента Мартон Томпош среагировал на инцидент и назвал заявление Орбана позором.
- Встреча Орбана с Путиным в Китае обеспокоила НАТО. Однако о каких-либо конкретных последствиях для Венгрии речи не было.