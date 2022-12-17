В Киеве воду вернули всем жителям, тепло имеет половина: какая ситуация со светом
Источник:Виталий Кличко
Российские захватчики нанесли очередную массированную атаку 16 декабря. Враг попал в объекты критической инфраструктуры.
В частности, после вражеских обстрелов в Киеве возникли проблемы с водоснабжением, светом и теплом. Пока удалось частично улучшить ситуацию.
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В Киеве значительный дефицит электроэнергии
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что водоснабжение вернули всем жителям столицы. По его словам, "половина киевлян уже с теплом". Пока работают над тем, чтобы восстановить его всем жителям города.
Кличко также отметил, что с энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Однако графики аварийных отключений используются. По информации мэра, дефицит электроэнергии – значителен.Обратите внимание! Кличко призывает киевлян и дальше экономить электроэнергию.
ДТЭК возобновил работу поврежденных объектов
Из-за ракетных обстрелов 16 декабря были повреждены энергообъекты ДТЭК Киевские электросети, питающие один из объектов водоканала и часть жителей Троещины.
Как сообщили в ДТЭК, вечером 16 декабря работу поврежденных энергообъектов возобновили. Это позволило вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и свет в доме 16 тысяч жителей Троещины.
Энергетики и коммунальные службы делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию в городе и вернуться к отключениям согласно графикам,
– говорится в сообщении.
Последствия ракетных обстрелов в столице: главное
- К концу 16 декабря метро прекратило движение. Однако его можно использовать в качестве укрытия.
- В столице ввели экстренные отключения света.
- Кроме этого, из-за обстрелов обесточенная железная дорога. Поезда, которые шли из и в Киев, опоздали. Однако Укрзализныця не отменила ни один рейс.