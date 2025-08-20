Парламент Украины продолжает новыми инициативами закрывать пробелы законодательства и детализировать и улучшать правовые нормы в оборонной сфере. Об этом говорится в материале издания Главком, информирует 24 Канал.

Детали о ситуации в оборонной сфере

Как сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин, оборонная отрасль Украины должна занять свое место на мировом рынке вооружений и привлечь миллиардные инвестиции, которые позволят масштабировать производства.

Журналист Сергей Лямец считает, что Копытин прав в том, что ВПК – это не только о закупках и собственно оружии. Это и о рабочих местах, и об инженерной школе, и об экспортном потенциале. Нужно не только говорить о создании условий для частных производителей, упрощение лицензирования, доступ к госзаказам, защита интеллектуальной собственности. Хотим или нет, а ВПК теперь нужен Украине на десятилетия, это вопрос выживания.

Среди главных законопроектов, принятых ранее с целью развития отечественного ВПК, эксперты называют, в частности, законопроект № 3822.

Законопроект № 3822 был началом важной реформы Укроборонпрома. Через два года Кабмин принял решение о преобразовании ГК "Укроборонпром" в Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". И это стало отправной точкой трансформации Укроборонпрома в современную высокотехнологичную оборонную компанию,

– рассказал Игорь Копытин – один из авторов проекта № 3822.

Как сообщили авторы статьи, в 2023 году Верховная Рада приняла два очень важных законопроекта в направлении налогообложения товаров оборонного значения. За зарегистрированные под номерами 9061 и 9062 проекты парламент проголосовал 10 апреля 2023 года.

"Важно, что парламент ввел этим законопроектом на время военного положения освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю", – объяснил один из авторов законопроекта № 9061 Игорь Копытин.

В материале отмечается, что в последние годы парламент очень много работы проводит в направлении усиления обороноспособности Украины. К примеру, в июне 2024 года Рада проголосовала за законопроект № 11144.

"Это очень важный законопроект моего авторства. Он наделяет Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины полномочиями по обеспечению беспилотными системами, боеприпасами к ним, средствами РЭБ и другой военной и специальной техникой", – объяснил народный депутат Игорь Копытин.

По мнению политолога, аналитика Фонда общественной дипломатии Александры Решмедиловой, системный подход, который продвигает народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин, формирует новую архитектуру украинского оборонного производства.