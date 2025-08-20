Парламент України продовжує новими ініціативами закривати прогалини законодавства та деталізувати й покращувати правничі норми в оборонній сфері. Про це мовиться у матеріалі видання Главком, інформує 24 Канал.

Деталі про ситуацію в оборонній сфері

Як повідомив народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін, оборонна галузь України має посісти власне місце на світовому ринку озброєнь і залучити мільярдні інвестиції, які дозволять масштабувати виробництва.

Журналіст Сергій Лямець вважає, що Копитін правий в тому, що ВПК – це не лише про закупівлі та власне зброю. Це і про робочі місця, і про інженерну школу, і про експортний потенціал. Потрібно не лише говорити про створення умов для приватних виробників, спрощення ліцензування, доступ до держзамовлень, захист інтелектуальної власності. Хочемо чи ні, а ВПК тепер потрібен Україні на десятиліття, це питання виживання.

Серед головних законопроєктів, ухвалених раніше з метою розвитку вітчизняного ВПК, експерти називають, зокрема, законопроєкт № 3822.

Законопроєкт № 3822 був початком важливої реформи Укроборонпрому. За два роки потому Кабмін ухвалив рішення про перетворення ДК "Укроборонпром" в Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". І це стало відправною точкою трансформації Укроборонпрому в сучасну високотехнологічну оборонну компанію,

– розповів Ігор Копитін – один з авторів проєкту № 3822.

Як повідомили автори статті, у 2023 році Верховна Рада ухвалила два дуже важливі законопроєкти в напрямку оподаткування товарів оборонного значення. За зареєстровані за номерами 9061 та 9062 проєкти парламент проголосував 10 квітня 2023 року.

"Важливо, що парламент запровадив цим законопроєктом на час воєнного стану звільнення від оподатковування податком на додану вартість операцій з постачання послуг, пов'язаних із програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю", – пояснив один з авторів законопроєкту № 9061 Ігор Копитін.

У матеріалі зазначається, що останніми роками парламент дуже багато роботи провадить в напрямку посилення обороноздатності України. До прикладу, в червні 2024 року Рада проголосувала за законопроєкт № 11144.

"Це дуже важливий законопроєкт за мого авторства. Він наділяє Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України повноваженнями щодо забезпечення безпілотними системами, боєприпасами до них, засобами РЕБ й іншою військовою та спеціальною технікою", – пояснив народний депутат Ігор Копитін.

На думку політологині, аналітикині Фонду громадської дипломатії Олександри Решмеділової, системний підхід, який просуває народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості й технічної модернізації комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін, формує нову архітектуру українського оборонного виробництва.