Минус 3 склада и 2 роты: успехи ВСУ на Таврическом направлении

Силы обороны продолжают уничтожать россиян на Таврическом направлении. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Кроме этого, в металлолом превратилось еще 20 единиц военной техники противника. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Потери врага в технике на Таврическом направлении

танк,

5 боевых бронированных машин,

4 гаубицы 2А65 "Мста-Б",

2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б",

ББЛА "Supercam",

ББЛА "Орлан-30",

автомобильная техника.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага.

Ранее спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень сообщил, что за последние сутки защитникам удалось ликвидировать 63 оккупанта, еще 110 врагов получили ранения. Также обменный фонд пополнился еще на 4 российских военных.

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