"Крынки почти полностью уничтожены": в ОУВ "Таврия" раскрыли детали о действиях ВСУ неподалеку

Вооруженные Силы Украины продолжают боевые задачи на Левобережье Днепра в Херсонской области. В частности, наши защитники работают и неподалеку от села Крынки, и на островах в этом районе.

Об этом сообщил представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. По его словам, сейчас этот населенный пункт, из которого ранее вышли Силы обороны, практически полностью уничтожен.

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Какова ситуация возле Крынок

При этом было учтено и обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Само село практически полностью уничтожено,

– рассказал спикер.

По его словам, пока там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации. Поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах, а также на левом берегу Днепра.

Лиховий отметил, что по всей операционной зоне оперативной группировки войск "Таврия" именно Приднепровское направление является "горячим". Как он пояснил, относительно там ежедневно происходят вражеские штурмы.

"Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого соприкосновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами где-то три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка", – отметил представитель "Таврии".

Он отметил, что по сравнению с тем, что было раньше, сейчас речь идет о меньшей интенсивности. Впрочем, попытки россиян продвинуться на плацдармы Вооруженных Сил Украины, несмотря на отсутствие никаких результатов, продолжаются.

Стоит заметить, что СМИ 16 июля писали, что ВСУ вышли из Крынок. Тогда спикер Дмитрий Лиховой объяснял, что там ситуация не такая критическая, как интерпретируют некоторые медиа и блогеры.