Сразу после залпов: в МАГАТЭ обнародовали детали отключения одной из линий на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции произошло отключение внешней воздушной линии ВЛ-330 киловатт. Сообщается, что об этом стало известно после того, как в районе станции раздались залпы артиллерии.

На днях с территории Запорожской АЭС снова были обстрелы. Кроме этого, появилось видео с атомной станции, на котором видно, что оккупанты хранят там свою технику и личный состав.

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Что говорят в МАГАТЭ

Эксперты, которые находятся на Запорожской АЭС около 10:06 зафиксировали отключение единственной линии 330 киловатт. Вследствие этого электроснабжение станции зависит только от линии 750 киловатт. Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения станцию питали четыре линии 750 киловатт и шесть линий 330 киловатт.

По данным Международного агентства по атомной энергии, сначала причина такого отключения "не была понятна сразу". Однако это произошло почти одновременно с сообщениями о "военной активности" в этом регионе.

Это также подтвердила группа МАГАТЭ на месте, которая слышала многочисленные залпы артиллерии сегодня утром, а также в среду, когда группа слышала ракетные обстрелы,

– заявили в агентстве.

Реагируя на инцидент, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что крупнейшая в Европе атомная электростанция в очередной раз потеряла ключевой источник электроэнергии, необходимый для охлаждения реакторов.

По его словам, события сегодняшнего утра 4 апреля, еще раз обращают внимание на реальную опасность, которая угрожает этому крупнейшему объекту, а именно – Запорожской атомной электростанции.

Что этому предшествовало: главное