Оккупанты готовят для себя новую Чернобаевку возле Мелитополя: восстанавливают аэродром
Оккупанты не делают никаких выводов из своих ошибок. Они снова восстанавливают аэродром возле Мелитополя, который ВСУ недавно изрядно разбомбили.
О том, какая ситуация в Запорожье, 24 каналу рассказал местный корреспондент. По его словам, это тот самый аэродром, в который в начале июля успешно попали украинские военные. Тогда удалось уничтожить много российских оккупантов и их техники.
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Может быть новая Чернобаевка
Корреспондент говорит, что оккупанты вообще не сделали никаких выводов из своих ошибок. Поэтому успешно готовят для ВСУ новую Чернобаевку возле Мелитополя. Россияне захватили местный асфальто-бетонный завод и латали тамошнюю взлетную полосу.
Похожая ситуация происходит в Михайловке Запорожской области. оккупанты нагнали много техники на небольшой аэродром, который до полномасштабной войны использовали для сельхозвивиации. Они пытаются как-то усовершенствовать там взлетную полосу и восстановить вертолетную площадку.
Самое интересное, что эта территория находится в зоне достижения украинской ствольной артиллерии.
Поэтому оккупанты готовят для себя новые приключения своими руками. Делают площадки для авиации, где ее разобьют,
– отметил корреспондент.
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Удар по Мелитопольскому аэродрому: главное
- Напомним, в ночь на 3 июля Вооруженные Силы Украины обстреляли аэродром в Мелитополе, где базировались оккупанты. Тогда было около 30 ударов.
- Тогда же возле Мелитополя взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты перевозили оружие и боеприпасы.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров тогда отмечал, что ВСУ буквально уничтожили военную базу российских оккупантов.