Ответ ВСУ и перехват дрона оккупантов: что происходит на Запорожье и АЭС

На некоторых участках Запорожской области продолжаются активные бои. ВСУ метко ответили оккупантам, которые пытались обстрелять Никополь.

Об этом 24 каналу рассказал местный корреспондент из Запорожья. По его словам, недавно местные украинские власти смогли доставить для жителей Энергодара 25 тысяч таблеток калия йодида, которые нужно принять в случае радиоактивного инцидента. Это сделали на всякий случай – никакой ядерной катастрофы на территории ЗАЭС сейчас нет.

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ВСУ попали по российским оккупантам

Корреспондент опровергает информацию, что якобы оккупанты массово вывозили военную технику из Энергодара. Он подчеркивает – техника движется постоянно: россияне то вывозят ее, чтобы обстрелять Никополь и Марганец, то привозят обратно.

Для ударов по украинским городам захватчики выезжают на 10 – 15 километров от Энергодара. Там их недавно и наказали украинские артиллеристы: у россиян сгорело несколько единиц техники и были так называемые "жмурики".

Корреспондент отмечает – украинские военные никогда не бьют по Запорожской АЭС. Когда оккупанты выезжают подальше, тогда уже на них можно безопасно "охотиться".

Для своих ракетных стрельб по Никополю россияне выезжают от Энергодара на 10 – 15 километров. Здесь наша артиллерия уже может стрелять по ним и наказывать. Когда техника врага находится на ЗАЭС, наши туда не стреляют,

– отметил корреспондент.

Кроме того, сейчас вблизи Пологов и Гуляйполя продолжаются активные бои. Есть предположение, что оккупанты пытаются там наступать силами морской пехоты и ЧВК. Между Ореховым и Васильевкой продолжаются артиллерийские бои.

оккупанты снова распространяют пропагандистский бред в отношении ЗАЭС

На протяжении последних дней оккупанты раздумывали, останавливать ли 5 и 6 энергоблоки ЗАЭС. На данный момент они ничего не сделали. Корреспондент отмечает, что отключение обернется для них огромным количеством проблем.

Также пропагандисты, которые сейчас находятся на Запорожской АЭС, придумали очередной бред, что на протяжении последних 7 лет на ЗАЭС могла произойти ядерная катастрофа. Все из-за ржавых деталей. По словам корреспондента, это – типичный абсурд от оккупантов.

В целом за минувшие сутки ничего катастрофического на ЗАЭС не произошло. От одного из обстрелов, который совершили оккупанты, взрывной волной снесло окно в одной из переходных галерей. Это пока никак не угрожает безопасности Запорожской АЭС.

ССО перехватили дрон оккупантов в Запорожской области

На одном из направлений в Запорожской области военные Сил специальных операций успешно перехватили российский дрон и посадили его. Внутри была флешка с ценной информацией. Удалось обнаружить местоположение личного состава и техники оккупантов.

Кроме того, недавно неравнодушные подрезали российского оккупанта, который приставал к несовершеннолетней девушке в Мелитополе. По его словам, это не единичный случай. Недавно в центральном парке Мелитополя нашли труп несовершеннолетней девушки.

Девушку искали несколько месяцев. Она стала жертвой сексуального насилия, а затем ее убили и закопали. Для оккупантов не существует никаких правил и законов,

– сообщил корреспондент.

Также в центре Мелитополя произошло ужасное ДТП. Внедорожник с символом Z попер на красный свет и врезался в "Ланос". Мирные люди получили серьезные травмы, а автомобиль загорелся. оккупанты же поехали себе дальше. Местные жители говорят, что это могли быть кадыровцы – они любят вот так ездить.

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Напомним, в Энергоатоме подчеркнули, что сейчас Запорожская АЭС продолжает вырабатывать электроэнергию с риском нарушения норм пожарной и авиационной безопасности. Все из-за регулярных обстрелов со стороны российских оккупантов.