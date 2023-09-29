Взятие этого города будет означать оперативный успех – Шарп о контрнаступлении ВСУ на Юге

Наступление Вооруженных сил продолжается. Наши бойцы имеют существенные успехи на Юге Украины и точно не остановятся на достигнутом. Впереди еще много освобожденных территорий.

Однако делать поспешные прогнозы неправильно, ведь мы обладаем ограниченной информацией. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что неизвестны планы украинского военного командования.

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Показатель успеха весенне-летней кампании ВСУ

Уже есть результаты пробивания линий обороны врага. Шарп отметил, что цель здесь отнюдь не занять одно – два села в направлении от Работино к Токмаку, а заставить Россию исчерпать свои резервы для того, чтобы можно было ввести в бой большие силы и добиться быстрого и глубокого успеха.

Взятие этого города будет означать оперативный успех, о котором можно говорить не тактическое и не местное значение, а именно оперативное. Я предполагаю, что украинское командование стремится к этому успеху, возможно, несколько медленным путем. Время все покажет,

– сказал военный обозреватель из Израиля.

Токмак – это такой маркер. Его занятие или выход на российские фланги – серьезное мерило успеха весенне-летней кампании ВСУ. Что здесь произойдет мы увидим в ближайшие недели. Погода в Херсонской и Запорожской областях в эти месяцы сухая, поэтому угроза бездорожья минимальна. Здесь будут работать только военные потенциалы сторон.

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"Игра на то, чьи резервы окажутся сильнее", – добавил Шарп.

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