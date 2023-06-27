Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, "повар Путина" не потеряет своего влияния даже при таких обстоятельствах.

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"Танки, бронемашины, артиллерию у них заберут, расформируют как организацию и личный состав отправят в те или иные регулярные части. Но это означает, что влияние Пригожина и "Вагнера" на российскую армию только усилится", – отметил Федоров.

Риторика Евгения Пригожина очень близка российской армии, а потому его идеи лягут в хорошую почву.

Обратите внимание! Вечером 26 июня кремлевский диктатор Владимир Путин предложил вагнеровцам вступить на службу в министерство обороны или "уйти в Беларусь". Уже сегодня, 27 июня, пропагандистские СМИ пишут, что "началась подготовка по передаче ЧВК "Вагнера" тяжелой военной техники в подразделения ВС РФ".

"Поход на Москву" Пригожина: основное