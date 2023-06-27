Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, "кухар Путіна" не втратить свого впливу навіть за таких обставин.

До теми За кадром заколоту залишилася найцікавіша частина, – у ГУР анонсували гучні події у Росії

"Танки, бронемашини, артилерію в них заберуть, розформують як організацію і особистий склад відправлять у ті чи ті регулярні частини. Але це означатиме, що вплив Пригожина і "Вагнера" на російську армію лише посилиться", – зазначив Федоров.

Риторика Євгенія Пригожина дуже близька російській армії, а тому його ідеї ляжуть у добрий ґрунт.

Зверніть увагу! Ввечері 26 червня кремлівський диктатор Владімір Путін запропонував вагнерівцям вступити на службу до міністерства оборони або "піти до Білорусі". Уже сьогодні, 27 червня, пропагандистські ЗМІ пишуть, що "почалась підготовка з передачі ПВК "Вагнера" важкої військової техніки до підрозділів ЗС РФ".

"Похід на Москву" Пригожина: основне