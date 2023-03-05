Российских мобилизованных отправляют на штурм с огнестрельным оружием и саперными лопатами
Источник:Минобороны Британии
Враг продолжает вести под Бахмутом наступательные действия с участием пехоты. Так оккупанты хотят сэкономить боеприпасов, которых не хватает.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. В конце февраля 2023 года российские мобилизованные рассказали, что получили приказ штурмовать украинский бетонный опорный пункт. При этом из вооружения было "огнестрельное оружие и лопаты".
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На что россияне делают ставку в войне
"Смертоносность стандартной малой пехотной лопаты (МПЛ-50) особенно мифологизирована в России. С тех пор как она была разработана в 1869 году, она мало изменилась, а ее дальнейшее использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характерными для большей части войны", – говорится в сообщении.
Один из российских мобилизованных добавил, что не был готов "ни физически, ни психологически" к такой атаке.
По данным британской разведки, последние данные свидетельствуют об увеличении ближнего боя в районе Бахмута. Это говорит о том, что российское командование продолжает вести наступательные действия с участием пехоты и меньшей поддержкой артиллерийского огня, поскольку России не хватает боеприпасов.
Какая ситуация в Бахмуте: главное
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый прокомментировал ситуацию в Бахмуте. Он отметил, что там продолжаются плановые ротации. Так что нет никакого массового отвода войск.
- Военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что в Бахмут зашли ССО ВСУ. Они будут заниматься обороной города внутри городских застроек.
- Тем временем Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте. Он накануне снял ролик, в котором кичится якобы окружением города. Но сделал он это в селе Парасковеевка, а не в окрестностях города.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что ситуация в Бахмутском направлении сложная. В то же время он отметил, что это наша земля, и мы будем продолжать за нее бороться.