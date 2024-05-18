Об этом 24 Каналу рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко, отметив, что россияне проводят разведку позиций украинских защитников с помощью дронов Mavic, "Орлан" или Supercam. Оккупанты во время пехотных штурмов пытаются зайти малыми группами.

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"Противник пробует пройти между нашими боевыми порядками, выявить слабое место в нашей обороне, но все защитники бригады "Рубеж" и Сил обороны Украины в целом делают все возможное для того, чтобы не дать возможности противнику осуществить свои планы", – подчеркнул Кожубенко.

Враг меняет тактику

Захватчики постоянно проводят штурмы, но периодически меняют свою тактику. Нельзя сказать, что противник работает по определенному шаблону. Если у него не получилось захватить позиции одним способом, то он или делает другие маневры, или применяет комбинированно технику и пехоту.

Так, например, российская пехота может заезжать к позиции или высаживаться возле нее и заходить под прикрытием техники. Также оккупанты могут использовать FPV-дроны, дроны со сбросами, чтобы поддерживать свою пехоту.

Противник постоянно совершенствуется в этом плане, и поэтому никогда не знаешь, что от него ждать нового,

– сказал офицер секции планирования бригады "Рубеж".

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