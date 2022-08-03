Какая угроза захвата Бахмута: оценка военного эксперта

российские оккупанты сосредотачивают основные усилия в Донецкой области именно на Бахмутском направлении. Украинские защитники пытаются оттеснить врага.

Однако там до сих пор находятся многие российские военные. И, похоже, по направлению Бахмута перегруппировать их пока не собираются. Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Внимание "Градами" по Авдеевке и 9 попыток штурма: оккупанты терроризируют Донбасс

Вероятность захвата Бахмута

По его словам, враг будет использовать те участки фронта, где имеет какие-то определенные тактические успехи, чтобы продолжать боевые действия.

То есть для направления Бахмута, скорее всего, усиление российских войск или перекидывание их с Востока не будет иметь такого значения, как, например, для направления Славянска, – сказал Мусиенко.

Вместе с тем, как добавил специалист, угроза взятия оккупантами Бахмута по состоянию на сегодняшний день есть, но она невелика.

Александр Мусиенко руководитель Центра военно-правовых исследований Несмотря на то, что продолжаются постоянные обстрелы и россия хоть как-то пытается решить свои логистические проблемы, которые весьма ощутимы, все равно сейчас группировка войск сил обороны Украины держит направление Бахмута и сам город.

Наши защитники уверенно там держат рубежи и дают отпор. Любые попытки оккупанта оканчиваются неудачей.

Какая угроза захвата Бахмута: смотрите видео

Что происходит вблизи Бахмута