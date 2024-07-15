В Германии сделали заявление о самолетах для Украины: действительно ли можем получить истребители

Немецкая оппозиция призвала действующее правительство передать Украине боевые самолеты. Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Германии Фридрих Мерц отметил, что ВСУ надо помочь восстановить суверенитет над воздушным пространством для защиты инфраструктуры и больниц, на которые Россия направляет свои атаки.

В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, повлияет ли призыв оппозиции на позицию руководства страны.

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Какая вероятность передачи Eurofighter

По мнению летчика-инструктора, вряд ли Украина получит от Германии самолеты Eurofighter, потому что они сложные и дорогие.

Предложение хорошее. Однако самолет Gripen вдвое – втрое дешевле, но выполняет те же функции, что и Eurofighter,

– отметил Свитан.

Впрочем, Воздушным силам ВСУ нужны не только воздушные суда, но и ракеты. Ведь самолет – это лишь платформа для запуска ракеты или сброса авиабомб. Их используют в качестве носителей авиационных средств поражения.

Проблема не в самолетах, а в средствах поражения, которые будут передавать партнеры. С этим как раз нам могут помочь немцы – одни Taurus чего только стоят,

– добавил военный эксперт.

К сожалению, канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор выступает против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Несмотря на запрос Украины, он уже длительное время отказывает Киеву в поставке Taurus, способных поражать цель на расстоянии 500 километров. Одна из причин отказа – использование ракет требует личного присутствия военных.