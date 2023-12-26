Нужен главный приз в этой войне, – израильский журналист назвал первоочередную задачу ЦАХАЛ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что три предпосылки для мира в Секторе Газа – это "уничтожение ХАМАС, демилитаризация Газы и дерадикализация всего палестинского общества". Здесь речь идет о серьезных глубинных преобразованиях с одной стороны внутри Сектора Газа, а с другой – в палестинском обществе.

Об этом 24 Каналу заявил журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский, отметив, что не очень понятно, насколько это реалистично. Он добавил, что это выглядит долговременным процессом, который может растянуться на многие годы.

Смотрите также Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

"Если мы говорим о краткосрочных задачах, то говорится о ликвидации режима ХАМАС в Секторе Газа. Это более реальная задача. Израильская армия этим постепенно занимается", – отметил Янушевский.

По его мнению, сломать централизованное сопротивление ХАМАС вполне реально в течение месяца, а возможно и меньше. Фактически большинство северной части Сектора Газа контролирует ЦАХАЛ.

Какая задача израильской армии

В настоящее время активизируются действия в центральной части. Последние недели и дни ведутся интенсивные бои в районе города Хан-Юнис, который расположен на Юге. Его считают второй "столицей ХАМАС", ведь оттуда многие лидеры группировки.

Боевики воюют, в частности, из туннелей. Там масштабная подземная инфраструктура. Приблизительно такая же, как была на Севере Сектора Газа.

Происходит постепенная зачистка. Израильской армии нужен главный приз в этой войне. Это не предыдущие операции, которые были в последние годы. На этот раз говорится о серьезной войне, которая будет доведена до конца – до победы, до ликвидации режима ХАМАС в Секторе Газа,

– добавил журналист израильского аналитического портала.

Мол, эта победа должна быть очевидной для всех в Секторе Газа и за его границами. Все, чтобы было ясно, что ХАМАС, когда 7 октября атаковал Израиль, совершил главную ошибку и перешел черту. Поэтому эта война полностью отличается от того, что было раньше.

"Соответственно, нужны конкретные символы. Режима ХАМАС не будет в Газе, будут ликвидированы, вероятнее всего, лидеры ХАМАС", – сказал Роман Янушевский.

По его словам, единственная возможность, которая остается у них – это, используя оставшихся заложников, договориться с израильтянами, чтобы хотя бы лидерам группировки дали возможность покинуть Сектор Газа. Все, чтобы они оттуда могли "безопасно уйти Египет", а впоследствии – в любую другую страну, которая согласится их принять.

"Как только они уйдут оттуда – это совершенно очевидное поражение этой группировки. Если вдруг удастся договориться на борту самолета – всем будет понятно, что это поражение. Или другой вариант – они будут уничтожены на земле, в туннелях или где-то еще", – отметил Янушевский.

Израиль проводит операцию в Секторе Газа: главное