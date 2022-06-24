Какая же усталость от Украины – здесь сплошной праздник, – Кулеба о настроениях Европы

Понятие усталости от войны в Украине – навязанный Россией нарратив. На самом же деле весь мир и Европа чувствуют подъем от понимания того, что они способны творить историю.

Об этом в эфире национального марафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что сегодня ЕС показал, что именно он устанавливает правила игры на политической арене Европы, сообщает 24 канал.

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Кулеба об очередной манипуляции России

На вопрос, действительно ли Европа устала от войны в Украине, глава МИД акцентировано ответил, чтобы украинцы навсегда забыли такое понятие.

Какая же усталость от Украины? Да здесь сплошной праздник от Украины! Посмотрите, председатель Европейского совета твитит – поздравляет, Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, представляла заключение по Украине в желто-голубом костюме. Да нет никакой усталости от Украины, забудьте вообще этот термин,

– подчеркнул Кулеба.

По его словам, то, что сейчас преподносится под термином "усталость от Украины" – это очередная манипуляция России, которая должна подчеркнуть нашу якобы неполноценность. На самом же деле – внимание всего мира приковано к войне в нашем государстве.

"Я всегда говорил до этого, говорю это сейчас и буду говорить всегда: никогда не было никакой усталости от Украины, нет и не будет. Это – российский нарратив, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность в том, что от нас кто-то где-то устал", – считает он.

ЕС – это движущая сила европейского континента

Сегодня благодаря Украине ЕС сумел ощутить силу, энергию и способность принимать исторические решения, считает Кулеба.

Обратите внимание, касаемо Западных Балкан саммит завершился безрезультатно. То есть страны ЕС между собой не договорились,

– подчеркнул он.

При этом в отношении Украины и Молдовы – стран с проблемами чрезвычайной сложности – лидеры ЕС сумели достичь консенсуса. По мнению министра, это внушает в представителей союза огромную веру в свою способность двигать Европу вперед.

Контекст. Во время саммита ЕС, 23 июня, европейские политики одобрили историческое решение – Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это юридическое закрепление европейского будущего нашего государства.

Перед голосованием глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Украине внедрено около 70% европейских правил, норм и стандартов, но еще предстоит сделать важную работу по верховенству права, деолигархизации и борьбе с коррупцией.

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