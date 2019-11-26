Судьба недвижимости Клименко и СМИ Курченко, – интервью с председателем АРМА

Что происходит с активами, которые связывают с экс-министром Александром Клименко и олигархом Сергеем Курченко, нашлись ли украденные в агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) документы – об этом рассказал в продолжении интервью 24 каналу руководитель органа исполнительной власти Антон Янчук .

Выгодное управление

Расскажите о ситуации в отношении имущества экс-министра доходов и сборов Клименко?

Нам передано имущество, принадлежащее нескольким лицам, которое принято считать имуществом экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Однако, среди него нет такого, чтобы принадлежало непосредственно ему как физическому лицу.

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С части этого имущества уже были отменены аресты. В частности, на некоторые транспортные средства, недвижимость, деньги. Какое-то имущество – передано в управление, какое-то – нет, потому что не нашлось управляющих.

Из того имущества, которое ассоциируют в СМИ с господином Клименко, АРМА передало в управление три этажа столичного БЦ "Гулливер". Управляющий там нанял охрану. По состоянию на 5 ноября 2019 года управляющим за счет доходов от управления компенсированы все расходы на управление и перечислено в госбюджет доходы в сумме более 7 миллионов гривен.

Чем занимается АРМА?

АРМА – агентство по розыску и менеджменту активов. Агентство уполномочено выявлять и разыскивать активы, то есть имущество, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве. На основании решения суда, АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости.

Также в управлении находится 64 квартиры, из которых в платном срочном пользовании – 60.

На начало ноября 2019 года управляющим за счет доходов от управления компенсированы все расходы и перечислено в госбюджет доходы в сумме более 146 тысяч гривен.

Неужели это имущество не могло бы приносить больше денег бюджету?

Передача в управление арестованной жилой недвижимости – не такой уж и рентабельный бизнес. Управляющему нужно найти таких арендаторов, которые готовы будут через три дня уехать. Ведь при наличии судебного решения, которым отменен арест принятых в управление активов, АРМА в трехдневный срок возвращает их законному владельцу.



У АРМА много имущества, которое связывают с экс-чиновниками / Фото Facebook АРМА

Тем более, рентабельность падает в условиях физического сопротивления определенных лиц. Иногда арендаторов выставляют за дверь неустановленные лица. После этого управляющему приходится устанавливать новые замки, делать текущий ремонт и искать новых арендаторов. В совокупности с необходимостью тратить деньги на содержание жилья и распространением негативной информации об этом имуществе – все эти обстоятельства не лучшим образом влияют на арендную плату. Однако, мы уверены, что на рынке всегда есть компании, которые могут управлять лучше тех, что управляют сейчас.

Поэтому, пользуясь случаем, приглашаем компании, которые могут, знают и хотят управлять жилой недвижимостью, к сотрудничеству. АРМА готова рассмотреть любые предложения, в частности, по управлению жилой недвижимостью.

Какова судьба медиа активов Курченко?

Под этим названием в СМИ часто имеются в виду активы Украинского медиа холдинга. Опять же, стоит отметить, что в рамках управления арестованным имуществом АРМА не уполномочен устанавливать конечных бенефициаров или контроллеров такого имущества. Аналогичное можно сказать и об активах Украинского медиа холдинга (УМХ).

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Действительно, активы или часть активов в составе УМХ переданы судебными решениями в управление АРМА. Что касается самих активов в составе УМХ, то сейчас они находятся на подготовительной стадии проработки.

Поскольку это работающий бизнес, поэтому для нас, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, нужно его проанализировать (свойства, характеристики, состав и структура т.п.).

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Итак, Украинский медиа холдинг будут выставлять на продажу?

АРМА направила около 80 различных запросов в государственные учреждения для получения полной информации по данному активу.

После получения и анализа всей информации уполномоченное подразделение будет определяться с дальнейшими путями управления этими активами. Из того, что известно сейчас, в рамках подготовки к этому интервью, условные активы в составе УМХ пригодны к коммерческому использованию, а следовательно приоритетным путем управления предусматривается их передача в управление по договору, а не продажа. Если эти обстоятельства подтвердятся и будут оформлены соответствующими решениями, в скором времени стоит ожидать широкий конкурс по поиску управляющего медиа активами.

Обвинения в коррупции

Недавно действующий министр юстиции обвинил АРМА в крышевании коррупционных схем. Якобы вы продавали активы и имущество по ценам значительно ниже рыночных. Ведется расследование?

Такой заголовок все мы прочитали на "Украинской правде". Это редакционная интерпретация слов министра, который такого не говорил.

Из того, что сказал министр юстиции по поводу работы АРМА – есть несколько маркеров, по которым мы с ним можем только согласиться. В частности, маркер первый – у АРМА есть два варианта действий в отношении арестованного имущества: передача его в управление, или продажа. Имуществом нужно управлять так, чтобы оно приносило доход. Из этих денег должны покрываться расходы на его обслуживание, выплачиваться услуги управляющего и еще оставалось остальное, что бы передавали в госбюджет.

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Соответственно, если арестованное имущество нельзя передать в управление (аварийное, некомплектное т.п.) – АРМА может только продать его. Мы вправе хранить его до момента передачи управляющему или на реализацию. Мы не имеем права хранить имущество, как самостоятельный способ управления. Поэтому и передаем на реализацию. Это вызывает в обществе резонанс, якобы АРМА занимается злоупотреблениями. На самом деле у нас нет другого выхода.

Прокурор и суд должны это осознавать. Если ареста достаточно, чтобы имущество никуда не делось, нет смысла передавать его в управление. Об этом и говорил министр юстиции.



По мнению Янчука, не все понимают суть работы агентства / Фото с Facebook АРМА

В АРМА 28 октября обнаружили пропажу нескольких десятков важных документов. Что будет с активами, которых они касались?

По этому поводу было назначено служебное расследование. Часть документов уже найдена, а не найденная часть будет восстановлена. Ничего катастрофического на самом деле не произошло. Мы сознательно первыми обнародовали сведения об отсутствии документов, ведь внешне это было очень похоже на спланированную провокацию. Следовательно, можно ожидать "слив" об отсутствии документов от другого.

Предполагаю, что исчезновение этих документов может быть провокацией для дальнейшего создания искусственного негатива вокруг АРМА. Ведь один из пропавших документов уже появился в цветном виде на портале "Антикор".

Поэтому, версия о недобросовестной провокации подтверждается. По результатам проведения служебного расследования, вероятнее всего обратимся в правоохранительные органы. Сейчас все это выглядит как умышленное, целенаправленное давление на орган и его главу с целью создания искусственных препятствий деятельности АРМА и дискредитации перед органами контроля и аудита в условиях четырех аудитов.

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Сейчас идет внешний аудит деятельности АРМА аудиторской компанией, началась проверка Счетной палатой. В ноябре запланирована оценка результатов нашей деятельности руководителем в Секретариате Кабмина. Также правительство и парламент работают над созданием комиссии по внешнему контролю АРМА. Убежден, это лучшее время для того чтобы нас дискредитировать, что и делают заинтересованные лица. Владельцы арестованного имущества, переданного в управление АРМА и люди чье имущество разыскивает агентство, уже поняли, насколько неудобным может стать появление агентства в их жизни. Кто-то прибегает к законным обжалованиям, а кто-то – к незаконному расшатыванию органа государственной власти и его председателя. Было бы странным, если бы это не происходило. Поэтому, текущая информационная атака и диверсии выглядят, скорее, закономерными, чем экстраординарными.

За сколько сдают в аренду квартиру Виктора Януковича, кто зарабатывает на "Межигорье" и кто им фактически руководит, – читайте в первой части эксклюзивного интервью с главой АРМА Антоном Янчуком.