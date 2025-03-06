Несмотря на остановку помощи от США: в 3 ОШБр назвали 2 важных шага, которые помогут Украине выстоять

Самым надежным гарантом безопасности для Украины являются Вооруженные Силы. Впрочем, на фоне последних событий, в частности приостановления помощи от США, украинское общество должно консолидировать все свои усилия, чтобы иметь возможность продолжать давать отпор России.

Об этом 24 Каналу сказал подполковник Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. По его словам, сейчас украинцы должны сосредоточиться на 2 основных аспектах – переформатирование управления армии и мобилизация.

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На чем должна сосредоточиться Украина

Украинское войско должно перестраиваться на качество и модернизацию, применяя предыдущий опыт Вооруженных Сил Украины. Прежде всего это изменение управления Силами обороны, которая придаст как минимум эффективности и качества применения наших войск на переднем крае.

"Первое – изменение управления по корпусной системы, где более слаженные соединения смогут как контролировать подразделения на переднем крае, так и обеспечивать и нести за них ответственность",

– сказал Кудряшов.

Обратите внимание! По мнению командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, первыми подразделениями для перехода могут стать бригада "Азов", 13-я бригада оперативного назначения "Хартия", Третья отдельная штурмовая бригада и 92-я штурмовая бригада.

В гражданской среде должно произойти улучшение мероприятий по мобилизации, чтобы привлекать в армию новых бойцов, профессионалов и, в частности, тех держать, кто уже имеет опыт, чтобы передавать его новоприбывшим.

Сейчас наблюдается движение в правильном направлении,

– отметил подполковник ВСУ.

Прежде всего создаются беспилотные полки, которые организуются на базе именитых батальонов беспилотных систем. Они уже показывают большую эффективность на своем уровне. Также есть шаги по разветвлению корпусной системы.

К слову, уже началось практическое формирование корпусов. Официально о переходе на корпусную структуру в феврале 2025 года объявили президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Хотя Валерий Залужный предложил такую инициативу еще в 2022 году, но его предложение не получило поддержки.