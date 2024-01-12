Какие 2 направления хочет оккупировать Путин перед выборами: военный обзор от Свитана

Россияне будут пытаться добиться каких-либо успехов в войне против Украины перед президентскими выборами в России. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

В эфире 24 Канала военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил замысел российского диктатора.

Важно Все понимают, какие это средства, – Игнат прокомментировал слова Зеленского о "секретном" оружии

Планы Путина по фронту

По его словам, торжественное переписывание президента Путина на президента Путина состоится примерно 17 марта. Именно поэтому примерно в течение следующих 2 месяцев диктатору нужно продемонстрировать хоть что-то положительное. Или, как крайний вариант, не продемонстрировать ничего негативного. Это задача на ближайшие пару месяцев.

Сейчас уже видно, что есть 2 направления, которые они не оставят в покое в течение этих 2 месяцев – это Купянск и Авдеевка,

– подчеркнул Роман Свитан.

В районе Купянска сейчас собрано около полусотни тысяч россиян. Если смотреть в районе "треугольника" Валуйки, Купянск, Сватово. При этом они готовятся к тому, чтобы выйти с техникой.

"Ожидают постоянной морозной погоды, хотя бы на неделю, чтобы можно было двигаться тяжелой техникой. Такая же ситуация и в районе Авдеевки. Также примерно собрано до 50 тысяч российских солдат вместе с техникой", – рассказал военный эксперт.

То есть у них есть готовность продолжить давление – ждут только постоянных морозов, чтобы можно было выйти с техникой и начать движение.

Что происходит в Чечне

В чеченском городе Шале случился пожар на территории расположения 70-го гвардейского мотострелкового полка Российская Федерация. Известно, что здание сгорело вместе со всеми документами и припаркованными рядом автомобилями.

Роман Свитан отметил, что больше половины чеченцев за Ичкерию. У них есть свое государство, которое в определенное время растоптали те же русские террористы. Сейчас там оккупационный режим, которым руководит Кадыров. Однако управляет до того времени – пока Россия не станет разваливаться.

Северный Кавказ будет одним из основных рычагов распада российской империи,

– сообщил военный эксперт.

"Мы ждем пока Северный Кавказ начнет вспоминать о своей независимости. И, возможно, такие действия, как уничтожение штабов, военных объектов пророссийского режима, – станут началом этих действий", – добавил Свитан.

Последние новости о войне России против Украины