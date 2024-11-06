С какими болезнями не могут мобилизовать в ВСУ

В Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Граждане, которые имеют определенные болезни, могут получить отсрочку.

Владимир Зеленский продлил всеобщую мобилизацию и военное положение до 7 февраля 2025 года, передает 24 Канал.

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Какие болезни освобождают от призыва

Последний раз перечень болезней, с которыми не берут в армию, обновлялся летом прошлого года в приказе №490 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Среди болезней, которые освобождают от призыва:

Болезни крови и кроветворных органов: От службы освобождают граждан с быстро прогрессирующими заболеваниями со значительными нарушениями функций: анемией, геморрагическими состояниями, и тому подобное.

Нарушения эндокринной системы, питание и нарушение обмена веществ, их последствия.

Расстройства психики и поведения: С воинского учета исключают, если есть: резко выраженные стойкие психические расстройства, в частности вследствие употребления алкоголя или наркотиков, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, повторяющиеся аффективные расстройства, резко выраженные невротические и поведенческие расстройства, глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы: воспалительные заболевания ЦНС, прогрессирующие, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой, эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств, болезни периферической нервной системы, быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций.

Болезни системы кровообращения: с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца; с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца; с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями (например, инфарктом головного мозга или инсультом, со значительными нарушениями функций), с болезнями артерий и капилляров, вен, лимфатических узлов: атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.д. со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания: хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания, тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения: челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций; болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины, грыжи, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни печени со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки: атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычной пузырчаткой, герпетиформным дерматитом. Если есть другие кожные заболевания, то военнообязанного признают временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: артропатия, болезни суставов и позвоночника, приобретенные деформациями и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций. Исключают из воинского учета людей с двусторонними ампутациями верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутацией нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы: непригодными признаются люди с болезнями почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью.

Также не мобилизуют тех, кто имеют:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

тяжелые формы вирусных гепатитов;

ВИЧ-болезнь, что сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д;

новообразования;

болезни глаза и придаточного аппарата;

болезни уха;

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;

тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.д. со значительным нарушением функций.

С какими заболеваниями берут в армию

После обновления списка заболеваний, которые определяют лицо непригодным к службе в военное время, мобилизовать могут тех, кто имеют: