Володимир Зеленський продовжив загальну мобілізацію та воєнний стан до 7 лютого 2025 року, передає 24 Канал.

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Які хвороби звільняють від призову

Востаннє перелік хвороб, з якими не беруть до армії, оновлювався влітку минулого року в наказі №490 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

Серед хвороб, які звільняють від призову:

Хвороби крові та кровотворних органів: Від служби звільняють громадян зі швидко прогресуючими захворюваннями зі значними порушеннями функцій: анемією, геморагічними станами, тощо.

Порушення ендокринної системи, харчування і порушення обміну речовин, їхні наслідки.

Розлади психіки та поведінки: З військового обліку виключають, якщо є: різко виражені стійкі психічні розлади, зокрема внаслідок вживання алкоголю або наркотиків, шизофренія, шизотипові та маячні розлади, повторювані афективні розлади, різко виражені невротичні і поведнікові розлади, глибока і важка розумова відсталість.

Хвороби нервової системи: запальні захворювання ЦНС, прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної, епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів, хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.

Хвороби системи кровообігу: із серцевою недостатністю II-Б-III стадії за некоронагенних захворювань серця; із серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця; із гіпертонічною хворобою III стадії;

із цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфарктом головного мозку або інсультом, зі значними порушеннями функцій), з хворобами артерій і капілярів, вен, лімфатичних вузлів: атеросклерози, тромбози, варикози тощо зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Хвороби органів дихання: хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів і легенів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання, важка персистувальна бронхіальна астма.

Хвороби органів травлення: щелепно-лицьові аномалії, окрім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовленнєвої функцій; хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника і очеревини, грижі, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, хвороби печінки зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини: атопічний дерматит із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайною пухирчаткою, герпетиформним дерматитом. Якщо є інші шкірні захворювання, то військовозобов'язаного визнають тимчасово непридатним.

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини: артропатія, хвороби суглобів і хребта, набуті деформаціями та дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій. Виключають з військового обліку людей з двосторонніми ампутаціями верхніх чи нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньою ампутацією нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Хвороби сечостатевої системи: непридатними визнаються люди з хворобами нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю.

Також не мобілізують тих, хто мають:

активний прогресуючий туберкульоз із розпадом легеневої тканини;

важкі форми вірусних гепатитів;

ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо;

новоутворення;

хвороби ока та придаткового апарату;

хвороби вуха;

вади розвитку, деформації та хромосомні порушення;

тяжкі травми голови і шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій.

З якими захворюваннями беруть до армії

Після оновлення списку захворювань, які визначають особу непридатною до служби у воєнний час, мобілізувати можуть тих, хто мають: