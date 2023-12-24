21 из 27: у Зеленского рассказали, какие страны ЕС не присоединились к гарантиям безопасности Украины

В июле 2023 года на саммите НАТО страны "Большой семерки" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины. С тех пор к ней присоединилась 31 страна, среди них – 21 член ЕС.

В то же время известно, что шесть стран ЕС еще сомневаются. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига, передает 24 Канал.

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Кто эта нерешительная шестерка

По словам Сибиги, к совместной декларации по гарантиям безопасности для Украины не присоединились Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.

Сибига отметил, что сейчас идет работа с этими партнерами. Чиновник выразил уверенность, что рано или поздно они тоже присоединятся к декларации.

Замруководителя ОП объяснил, что на встречах с этими шестью странами обсуждают их сильные стороны и то, в чем то или иное государство готово взять на себя обязательства в одном из блоков, запечатленных в декларации.

Также Сибига рассказал, что на встрече нового министра МИД Польши и президента Зеленского в Киеве поднимали вопросы гарантий безопасности. Чиновник отметил, что обе стороны заслушали позиции друг друга и в дальнейшем будут двигаться в правильном направлении.

Зеленский объяснил, что означают гарантии безопасности

По словам президента, присоединение к декларации означает, что каждая из этих стран заключит с Украиной отдельный двусторонний документ по гарантиям безопасности. Зеленский уточнил, что речь идет как о гуманитарных, так и военных гарантиях. Это и усиление украинской армии, и защита энергетики и инфоструктуры, и превентивные санкции, которые будут налагаться на того или иного агрессора.

Договоры с каждой страной будут заключать разные. Всё зависит от их возможностей. Кто-то может предоставить оружие. Есть страны, которые готовы говорить только о гуманитарной поддержке,

– заявлял Зеленский.

Известно:

Из 31 стран подписантов декларации 15 государств выразили готовность начать консультации по заключению двусторонних соглашений о предоставление Украине гарантий безопасности.

Франция, Италия, Германия и Великобритания уже передали проекты соответствующих соглашений.

Из 31 члена НАТО к декларации не присоединились 5: Турция, Польша, Словакия, Венгрия и Хорватия.