Уже работают шпионы: генерал из Польши раскрыл планы России по атакам на НАТО

Сейчас НАТО живет в условиях холодной войны, ведь Москва постоянно осуществляет различные гибридные действия в отношении стран Альянса. В частности, речь идет о кибератаках и диверсионных действиях.

Об этом 24 Каналу сказал генерал, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей, отметив, что по сравнению с первой холодной войной 20 века, сейчас совершенно новая категория угроз, с которыми НАТО приходится иметь дело.

Читайте также Лидером является Польша: какой самый главный итог саммита НАТО

Какие атаки против НАТО осуществляет Россия

Время от времени появляется информация о различных кибероперациях по взлому информационных систем. Россияне оказывают психологическое воздействие, чтобы отбить желание поддерживать Украину. Этим Россия занимается уже в течение нескольких лет.

Это целенаправленные дезинформационные операции, цель которых, например, поссорить украинцев с поляками, чтобы отбить у них желание поддерживать Киев,

– отметил Козей.

В Кремле понимают, что если Запад перестанет помогать Украине, то у украинцев не будет много шансов давать отпор России. Этой цели с точки зрения Москвы хорошо служат дезинформационные операции.

В дополнение к этому есть различные гибридные действия, например, давление на польскую границу с Беларусью. Россия использует миграцию как инструмент для создания угрозы, чтобы привлечь военный потенциал Польши для защиты этой границы.

Значительная часть наших военных привлечена для прикрытия границы с Беларусью. Там постоянно проводят военные операции для усиления пограничной службы из-за этих гибридных и миграционных угроз,

– сказал генерал.

Также Россия надоедает шпионскими и диверсионными операциями. В частности, в течение последних двух месяцев в Польше была серия пожаров, которые вызвали диверсанты. Их завербовали российские спецслужбы.

Козей подытожил, что в целом российское давление очень интенсивное и Польша как передовое государство в этой холодной войне должна решать серьезные задачи, которые касаются оборонного потенциала значительно больше, чем других западных стран. В то же время есть страны, которые вообще не видят в этом необходимости.