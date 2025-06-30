Про це 24 Каналу сказав генерал, колишній голова Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей, зауваживши, що порівняно з першою холодною війною 20 століття, зараз абсолютно нова категорія загроз, з якими НАТО доводиться мати справу.

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Які атаки проти НАТО здійснює Росія

Час від часу з'являється інформація про різні кібероперації зі злому інформаційних систем. Росіяни чинять психологічний вплив, щоб відбити бажання підтримувати Україну. Цим Росія займається уже протягом кількох років.

Це цілеспрямовані дезінформаційні операції, ціль яких, наприклад, посварити українців з поляками, щоб відбити у них бажання підтримувати Київ,

– зазначив Козей.

У Кремлі розуміють, що якщо Захід перестане допомагати Україні, то в українців не буде багато шансів давати відсіч Росії. Цій цілі з погляду Москви добре служать дезінформаційні операції.

На додачу до цього є різні гібридні дії, наприклад, тиск на польський кордон з Білоруссю. Росія використовує міграцію як інструмент для створення загрози, щоб залучити військовий потенціал Польщі для захисту цього кордону.

Значна частина наших військових залучена для прикриття кордону з Білоруссю. Там постійно проводять військові операції для посилення прикордонної служби через ці гібридні та міграційні загрози,

– мовив генерал.

Також Росія надокучає шпигунськими та диверсійними операціями. Зокрема, протягом останніх двох місяців у Польщі була серія пожеж, які спричинили диверсанти. Їх завербували російські спецслужби.

Козей підсумував, що загалом російський тиск дуже інтенсивний і Польща як передова держава у цій холодній війні повинна розв'язувати серйозні завдання, які торкаються оборонного потенціалу значно більше, ніж інших західних країн. Водночас є країни, які взагалі не бачать у цьому необхідності.