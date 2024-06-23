Какие документы нужно принести в ТЦК, чтобы обновить данные: полный перечень

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные.

Адвокат Андрей Карпенко отметил, что все военнообязанные должны обновить данные до 16 июля. Какие документы для этого необходимы – передает 24 Канал.

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Какие документы надо, чтобы обновить данные

Сейчас существует несколько способов для обновления собственных военно-учетных данных. Так, это можно сделать в приложении Резерв+, ЦНАПе или ТЦК.

В случае обращения в ТЦК или ЦНАП военнообязанные должны иметь с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет или временное удостоверение;

медицинские документы;

справку об образовании;

водительское удостоверение необходимо только в случае службы водителем.

Стоит отметить, что в случае права на отсрочку, то необходимо взять также документы, подтверждающие этот факт.

К слову, при обновлении данных через приложение Резерв + также стоит быть внимательными. Так, особое внимание стоит обратить на:

фактический адрес проживания;

номера действительных средств связи (номер мобильного телефона);

адрес электронной почты (при наличии).

Около 500 000 граждан Украины воспользовались сервисом Резерв+ для онлайн-генерации военных учетных документов, что составляет примерно треть всех пользователей приложения, которые обновили свои данные.