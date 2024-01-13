По меньшей мере, три типа дронов: Умеров уточнил, какие БПЛА получит Украина от Британии

В пятницу 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины подписали гарантии безопасности для нашего государства. Также Великобритания объявила о большом пакете военной помощи.

Сунак назвал этот пакет крупнейшим единым пакетом помощи с начала войны. Рекордный пакет содержит дополнительное оборудование ПВО, дополнительное противотанковое оружие, дополнительные ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов и проведение учений для тысяч украинских военных. Однако о некоторой помощи не говорят публично.

Смотрите также Риши Сунак увидел поврежденный российским обстрелом дом в Киеве на Соломенке: щемящее видео

Какие дроны получит наше государство благодаря помощи Британии

Премьер-министр Сунак также объявил о новом пакете оборонной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов. Это самый большой пакет помощи с начала полномасштабного вторжения. По меньшей мере, 200 миллионов из этого пакета будут выделены на производство боевых дронов для Украины, в частности для разведывательных, дальнобойных и морских дронов. Это будет самая большая поставка дронов для Украины среди всех стран,

– написал министр обороны.

Что предусматривает соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией

Она формализует поддержку ряда программ, которые Великобритания предоставляет и будет продолжать предоставлять. Это касается обмена разведданными, кибербезопасности, медицинской и военной подготовки, сотрудничества по оборонно-промышленному комплексу.

Очень важно то, что, в соответствии с соглашением, Соединенное Королевство обязано проводить консультации с Украиной и оказывать оборонную поддержку – если Россия решит повторить свое нападение.

Во время пресс-конференции говорилось о разведывательных дронах, атакующих дронах дальнего действия, а также FPV-дронах.

Страны Большой семерки согласились предоставить Украине двусторонние заверения безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Великобритания первой заключает соглашение о безопасности в рамках предоставления двусторонних гарантий безопасности,

– подчеркнул Умеров.

Будет и гуманитарная помощь

Британия предоставит дополнительные 18 миллионов фунтов гуманитарной помощи – к уже выделенным 340 миллионам фунтам. Средства будут направлены на преодоление последствий обстрелов и усиление защиты энергетической инфраструктуры.

Смотрите также Соглашение о безопасности между Украиной и Британией: какие исторические пункты содержит

Сунак в Киеве: что известно о визите

24 Канал подробно освещал приезд британского министра в Киев. В частности, мы писали, какой сигнал посылает Британия визитом Сунака и что гарантирует Украине соглашение о безопасности.