Может изменить риторику после выборов: есть 2 человека, которые могут повлиять на Трампа

Дональд Трамп известен своими контроверсионными и противоречивыми заявлениями в вопросе Украины. Однако образованность экс-президента США в международных отношениях далеко не идеальна. Как и любой политик, он делает те заявления, которые придадут ему голосов во время президентских выборов Америки в ноябре.

Если Трамп станет новым президентом, вполне вероятно, что он изменит риторику в отношении Украины. Таким предположением с 24 Каналом поделился главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что тогда нужно будет работать с его окружением. Поскольку уровень экспертизы Трампа невысокий, а особенно в вопросах отношений Украины и России.

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Кто может повлиять на Трампа

По мнению Ивана Уса, сегодня необходимо искать подходы к Дональду Трампу. Є два варианта влияния на политика:

его дочь Иванка Трамп , фонд которой с начала полномасштабного вторжения делал достаточно много для Украины. В первые месяцы она прилетала на границу с Польшей, чтобы продемонстрировать приверженность Украине. Возможно, помощь не была такой большой, но само намерение дает возможность использовать эмоции Иванки Трамп для построения диалога с ее отцом;

, фонд которой с начала полномасштабного вторжения делал достаточно много для Украины. В первые месяцы она прилетала на границу с Польшей, чтобы продемонстрировать приверженность Украине. Возможно, помощь не была такой большой, но само намерение дает возможность использовать эмоции Иванки Трамп для построения диалога с ее отцом; бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который полностью поддерживает Украину и имеет хорошие отношения с Трампом. Политик уверен, что экс-президент США в случае своего переизбрания не откажется от Киева. Он также вспомнил, что Трамп в 2014 году после вторжения России в Украину был одним из первых, кто предоставил украинцам противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Если Трамп побеждает, задачей Украины будет строить с ним диалог и объяснять ему, что он немножко, или даже не немножко ошибается, когда говорит то, что сейчас говорит. Но поскольку это было до выборов, то забудем и начнем разговор с чистого листа,

– сказал Иван Ус.

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