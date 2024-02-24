Главные просчеты Путина в войне против Украины: в CNN указали на ошибки диктатора

Американский телеканал подготовил материал по поводу вторый годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Эта война показала ряд просчетов Владимира Путина.

Главный международный корреспондент CNN Мэтью Ченс в своем материале признал, что он был среди тех людей, которые ошиблись относительно вероятности полномасштабного вторжения России в Украину из-за безрассудства такого решения со стороны Кремля. Однако он отметил, что эти скептики в определенной степени тоже были правы, потому что эта война доказала целый ряд просчетов российского диктатора Владимира Путина.

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Что предшествовало вторжению

В материале отмечается, что мало кто мог понять, почему Путин, который поддерживает образ расчетливого лидера России, пошел на такую рискованную военную авантюру, особенно когда простая угроза вторжения в Украину уже давала свои результаты. Ведь американский президент Джо Байден встречался с Путиным на саммите и называл США и Россию двумя великими державами, тем самым возвышая российского диктатора после того, как предыдущие президентские администрации США пытались умалить позиции и влияние России.

Кроме того, за несколько дней до российского вторжения Вашингтон предложил Москве прагматическую оценку проблем безопасности страны-агрессорки, сигнализируя об открытости к компромиссу. Направить российские силы против одной из крупнейших постоянных армий региона – ВСУ – казалось нетипичным для Москвы безрассудством, а потому маловероятным.

Где Путин просчитался

Автор материала напомнил о главных просчетах Путина. Так, Россия до сих пор эвфемистично называет свое полномасштабное вторжение "специальной военной операцией". Хотя это является кровопролитием катастрофических масштабов, которого в Европе не видели поколениями.

Даже скромные оценки свидетельствуют о сотнях тысяч погибших и раненых с обеих сторон. Небольшие достижения (для России – 24 Канал), такие как недавний захват Авдеевки, обошлись огромной ценой,

– пишет автор.

Российская армия, которая ранее имела признание, оказалась чрезвычайно неготовой и уязвимой к современному оружию в руках решительного украинского сопротивления. По мнению журналиста, даже если российско-украинская война завершится завтра, то для восстановления силы и численности армии страны-агрессорки понадобятся много лет.

Кроме того, Россия стала страной, против которой международное сообщество применило самые большие санкции. Суд в Гааге признал Путина виновным в военных преступлениях и выдал ордер на его арест.

Еще Россия исказилась изнутри за 2 года полномасштабной войны. Сотни тысяч россиян сбежали за границу, чтобы избежать призыва. Разочарование тем, как ведется война, спровоцировало вооруженное восстание со стороны ЧВК "Вагнера". Вооруженные наемники Евгения Пригожина отправились на Москву и бросили беспрецедентный вызов Кремлю. Также недавно умер в колонии Алексей Навальный, которого автор называет самым громким критиком Путина. На фоне широкого подавления инакомыслия Россия еще больше погрузилась в изоляцию и темноту.

Автор напомнил о Чечне, Грузии, участии России в войне в Сирии и назвал на фоне этого события 24 февраля 2022 года переломным моментом.

Дело не только в том, что Путин просчитался в своих амбициях завоевать Украину, но и в том, что вместо ожидаемой им ограниченной кампании сейчас идет бессрочная война. Скорее, его полномасштабное вторжение в Украину стало моментом, когда Путин наконец отказался от любого подобия кооперации с Западом и любого притворства, что несогласие и критика внутри этой страны (России – 24 Канал) будут толерироваться,

– говорится в материале.

Через 2 года после полномасштабного вторжения Путин усиливает контроль над своей властью и заставляет оппонентов молчать. Запланированные в марте 2024 года выборы должны подтвердить 5-й президентский срок российского диктатора. В частных разговорах многие россияне тихо надеются на изменение курса России. Однако мало кто верит, что это произойдет сейчас или даже скоро.