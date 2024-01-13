"Самый смертоносный пилот" США рассказал, какой самолет выставил бы против российской авиации

Вскоре Украина получит современные истребители F-16, которые могут помочь изменить ход войны. Сейчас идет обучение украинских пилотов и уже есть определенные данные относительно того, какую модель самолета передадут нам партнеры.

Дэн Хэмптон – подполковник ВВС США в отставке, которого называют "самым смертоносным пилотом F-16", рассказал о том, какие самолеты нужны Украине в войне, чтобы получить преимущество над российской авиацией в интервью изданию "Голос Америки", информирует 24 Канал.

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Вероятно, это будет F16A/B, что означает от Block 1 до Block 20. Некоторые аналитики считают, что Украина нуждается в более современных истребителях.

Ничего подобного у россиян нет

В то же время Дэн Хэмптон отметил, что эта модель F-16 хоть и постарше, но преимущество этих самолетов в том, что их очень легко обновить с помощью усовершенствованной авионики и электронных радаров.

"Это все по принципу блоков – такие электронные коробки. Вы вытаскиваете старую – и вставляете новую. У самолетов российского производства ничего похожего нет", – объяснил пилот.

При этом он подчеркнул, что если бы его воля, то он предоставил бы Украине самую современную модель самолета.

Если бы от меня зависело, я бы отдал Украине последнюю модель F-16, которую мы могли бы дать, это Block 50 или Block 60,

– отметил пилот.

Также американец объяснил, что достаточно легко научить пилотов управлять более совершенными моделями, когда они научились управлять F-16. Так что возможно, в будущем, Украина получит и последние модели F-16.

Когда Украина получит F-16

В настоящее время три группы украинских пилотов проходят обучение в США, Британии и Дании.

группа пилотов, которая учится в Британии, – это выпускники 2023;

другая группа учится в США, обучение будет продолжаться до конца 2024 года;

в Дании – передовая группа, которую отправили раньше.

Недавно в международных СМИ появилась информация, что Дания задерживает передачу Украине F-16 во второй квартал 2024 года. Мол, Киев не выполнил ряд условий, необходимых, чтобы Украина использовала самолеты.

Однако в Воздушных силах опровергли информацию и посоветовали ориентироваться на официальные источники, в частности, на сайте оборонного ведомства Дании ничего об этом не было.