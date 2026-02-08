Какой первый шаг должен сделать Федоров как министр обороны: эксперт дал четкий ответ

Михаил Федоров имеет репутацию инноватора. Поэтому на него возлагают большие ожидания как на нового министра обороны.

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский отмечает, что первым шагом, которого он ожидает от Михаила Федорова, должно стать создание инженерной ставки, передает 24 Канал.

Зачем нужна инженерная ставка?

По его мнению, несмотря на наличие таких инструментов, как BRAVE1, они не снимают главной проблемы – отсутствия системного подхода к формированию задач. В частности, большинство производителей до сих пор не имеют качественного технического задания.

Эксперт считает, что инженерная ставка могла бы выполнять роль координационной площадки, которая задает единые стандарты и превращает разрозненные, фрагментарные взаимодействия в целостную систему.

Также Храпчинский обращает внимание на проблемы в принятии решений в войске. По его словам, значительная часть трудностей возникает из-за чрезмерной зарегулированности, когда все процессы работают по принципу формального согласования, а инициатива на местах фактически не поощряется.

Он отмечает, что для повышения эффективности необходимы изменения не только в управлении, но и в правилах – от законодательства до военных уставов. Ключевым шагом, по его убеждению, должен стать переход к подходу mission command, который предусматривает принятие решений непосредственно на местах.

Что известно о новых назначениях в Минобороны?