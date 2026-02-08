Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський зазначає, що першим кроком, якого він очікує від Михайла Федорова, має стати створення інженерної ставки, передає 24 Канал.

Навіщо потрібна інженерна ставка?

На його думку, попри наявність таких інструментів, як BRAVE1, вони не знімають головної проблеми – відсутності системного підходу до формування завдань. Зокрема, більшість виробників досі не мають якісного технічного завдання.

Експерт вважає, що інженерна ставка могла б виконувати роль координаційного майданчика, який задає єдині стандарти та перетворює розрізнені, фрагментарні взаємодії на цілісну систему.

Також Храпчинський звертає увагу на проблеми в ухваленні рішень у війську. За його словами, значна частина труднощів виникає через надмірну зарегульованість, коли всі процеси працюють за принципом формального погодження, а ініціатива на місцях фактично не заохочується.

Він наголошує, що для підвищення ефективності необхідні зміни не лише в управлінні, а й у правилах – від законодавства до військових уставів. Ключовим кроком, за його переконанням, має стати перехід до підходу mission command, який передбачає ухвалення рішень безпосередньо на місцях.

