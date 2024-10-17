Нефтебазы, аэродромы, командные центры: британская разведка назвала цели Украины в Крыму
Источник:Министерство обороны Великобритании
Украинские атаки по ключевым объектам оккупированного Крыма снижают военные возможности России. Аэродромы, командные центры, системы ПВО и другие объекты получили повреждения.
Об этом заявляет Министерство обороны Великобритании у себя в Х, сообщает 24 Канал. Эти удары ослабили российскую военную способность на полуострове.
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Какие объекты стали мишенями для атак
Генеральный штаб Украины подтвердил, что 7 октября был нанесен удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. В марте этого же года он уже подвергся атаке от украинских беспилотников.
Как передает британская разведка, к целям атак 2024 года также попали системы противовоздушной обороны, военно-морские объекты, аэродромы, командные центры, объекты логистики и пересечение Керченского пролива.
Что известно об атаках по Крыму
- 7 октября крупнейший нефтяной терминал в Крыму подвергся атаке украинских военных, что привело к недельному пожару.
- В течение этих дней на нефтебазе горели цистерны с бензином, из-за чего эвакуировали более 1000 человек.
- Это привело к серьезному дефициту топлива у российских войск и негативно повлияло на выполнение боевых задач.