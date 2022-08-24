Какие ограничения действуют при общей мобилизации: объяснение адвоката
Источник:SPRAVDI
Адвокат Андрей Новак рассказал, какие ограничения действуют в Украине во время общей мобилизации.
По словам Андрея Новака, на самом деле запретов, действующих во время всеобщей мобилизации, немного.
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Запрет при мобилизации только один
Так, адвокат объяснил, что во время мобилизации в Украине действует всего один запрет.
Это запрет военнообязанному менять место своего проживания без разрешения командира воинской части или военкомата, к которому это лицо привязано или подчиняется,
– говорится в сообщении.
Что должна содержать повестка
Также адвокат Андрей Новак рассказал, что в первую очередь повестка должна содержать ваши контактные персональные данные. В частности, говорится о:
- фамилии, имени и отчестве;
- дате вашего рождения;
- месте вашего проживания, а точнее – месте регистрации.
Он добавил, что вносить паспортные данные "на ходу" в пропечатанные повестки неправильно и незаконно. Однако отказаться от вручения такого документа невозможно.
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