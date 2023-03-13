Грузия обвинила Украину в подготовке госпереворота: в МИДе прокомментировали
Киев стремится выстроить тесные дипломатические отношения с Тбилиси, однако власти Грузии часто озвучивают заявления, повторяющие нарративы кремлевской пропаганды. На этом акцентировали в МИДе нашего государства, комментируя информацию о подготовке Украиной госпереворота.
Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии 24 Каналу 13 марта охарактеризовал украинско-грузинские отношения. Как он отметил, последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных к Украине заявлений.
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Власти Грузии не там ищут врага
По словам спикера, в Тбилиси внезапно заговорили о том, что Киев стремится к изменению нынешнего политического режима в Грузии. Очевидно, что это неправда и является повтором месседжей кремлевских пропагандистов.
Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны,
– сказал Николенко.
Вместе с тем он подчеркнул, что Украина "категорически отвергает подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью". Более того, он акцентировал на том, что в Тбилиси ищут врага не там, где нужно.
Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов. Со своей стороны, Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего,
– добавил спикер МИД.
Кроме того, он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку грузин в то время, когда украинцы вынуждены отстаивать свою независимость и давать отпор российским оккупантам.
Волна протестов в Тбилиси и Саакашвили
- Вспомним, что не так давно грузины вышли на площади потому, что парламент страны захотел по российскому примеру принять закон "об иностранных агентах".
- В конце концов после митингов в Тбилиси отозвали эту инициативу и сама президент страны Саломе Зурабишвили поддержала грузинский народ. Она заявила, что против этого закона.
- Кроме того, масла в огонь, вспыхнувший между Киевом и Тбилиси, подливает ситуация вокруг Саакашвили, который сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.
- Важно, что политик также гражданин Украины, поэтому наше МИД так активно за него борется.