Тандем черепахи и змеи: может ли Лукашенко разорвать дружеские отношения с Путиным
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря был с рабочим визитом в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Там он встретился с лидерами стран СНГ и традиционно похвастался "экономическими успехами" и "расширением сотрудничества".
Интересно, что прибыв в Россию, Лукашенко так и не пообщался тет-а-тет с Владимиром Путиным, до этого встреча также не состоялась во время визита Путина в Беларусь. Отсюда возникли выводы, что между двумя диктаторами существенно ухудшились отношения. Эту ситуацию 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов.
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"Путин и Лукашенко – это ползущая на черепахе змея. Помните есть такая притча", – иронически заметил Мурзагулов.
Змея очень хочет укусить черепаху, потому что она змея. Но, если укусит, то утонет. А черепа очень хочет сбросить змею, потому что змея противная и плохо пахнет, но если сбрасывать ее, то она укусит точно.
Какая особенность отношений Путина и Лукашенко
Политтехнолог убежден, что этот тандем построен исключительно на ненависти и опасениях друг друга.
Поскольку оба как военные преступники и лица, нелегитимно получившие власть, они сейчас изолированы от цивилизованного мира, поэтому их зависимость друг от друга все больше усиливается. К тому же если Путин потеряет Беларусь как плацдарм между Украиной, Россией и Европой, то стратегически это станет очень тяжелым ударом для него.
Лукашенко, если быть откровенными, не самый глупый человек, поэтому он тоже понимает свою зависимость от России. Этим он пользуется, торгует, маневрирует в разные стороны.
Время от времени Путин демонстрирует ему недовольство, но без Лукашенко он уже прожить не сможет. Ведь преступники связаны в одной лодке преступными действиями – Лукашенко выполнял для Путина достаточно неоднозначные просьбы, чем может шантажировать.
Отношения Лукашенко и Путина: последнее
- Предположения об ухудшении отношений между двумя военными преступниками небезосновательны. Руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко рассказал, что Лукашенко сейчас активно ищет возможности сотрудничества с ООН, странами Африки и Китаем как новую точку опоры вместо России.
- Интересно, что после поездки в Россию Лукашенко начал активно лоббировать идею о переговорах России и Украины. Политологи объясняют это как просьбу самого Кремлевского диктатора, ведь Россия ресурсно истощилась на этом этапе войны и нуждается в передышке.
- Вместе с тем, в некотором смысле отношения Путина и Лукашенко перешли на новый уровень. Во время одного из докладов Лукашенко Путин призвал его "не жадничать и предоставить немного яиц России". Напомним, что именно перед Новым годом возник огромный дефицит на этот продукт и Россия ищет любые возможности преодолеть кризис с яйцами.