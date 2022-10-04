ВСУ освободили Боровую в Харьковской области: какие перспективы это открывает

Украинские военные продолжают вытеснять врага из Харьковской области. По информации местных властей, Вооруженные Силы Украины освободили поселок Боровая.

Освобождение Боровой свидетельствует о том, что украинская армия зачищает левый берег Оскольского водохранилища. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Что означает освобождение Боровой на Харьковщине

По его словам, Боровая – следующий после Купянска важный населенный пункт на пути к освобождению Харьковщины.

Полковник запаса ВСУ отметил, что в ближайшем будущем можно будет говорить о зачистке территории Харьковской области, которая пока еще находится под оккупацией.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ То, что наши войска заняли Боровую, свидетельствует, что русские войска отходят на линию обороны, которую они пытаются выстроить от Сватового до Кременной вдоль реки Красная и трассы, которая идет от Купянска до Кременной.

"Брать Сватово нужно так же, как Лиман"

Как отметил Свитан, оккупанты не успевают укрепить свою линию обороны. По словам военного эксперта, сейчас ВСУ стоит немного "поднажать" и подойти к дороге, которая из Купянска идет через Сватово на Кременную.

Сватово – это гарнизон, его нужно будет брать так же, как это сделали с Лиманом. То есть сначала нужно взять его в полуокружение,

– отметил он.

Для этого, по словам эксперта, ВСУ нужно из Купянска выйти севернее Сватового и одновременно подойти к городу с юга от Боровой.

"К востоку между Сватовым и Кременной практически нет линии фронта. Там украинские войска пересекут и реку Красную, которая не широка в этой точке, и саму трассу", – сказал Свитан.

Какие перспективы открываются перед ВСУ

После этого перед ВСУ откроются перспективы для совершения прорыва. Этого можно добиться путем каскадного разрушения фронта.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ А дальше открывается оперативное пространство для того, чтобы зайти в тыл сватовской группировки врага с юга. А с севера ВСУ смогут зайти в тыл вражеских подразделений, удерживающих Кременную, Рубежное и Северодонецк. Это оптимальный маневр для украинских военных, исходя из ситуации, которую мы имеем сегодня.

Роман Свитан рассказал, как ВСУ зачищают Харьковщину: смотрите видео

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