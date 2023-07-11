Какие полезные ископаемые Украина может предложить миру, несмотря на огромные потери месторождений

С 2014 года Россия захватила множество месторождений на Востоке Украины. В 2022 году ситуация усугубилась, и под контролем врага оказались и месторождения на Юге. Какие полезные ископаемые наше государство может предложить миру, несмотря на огромные потери – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Время перемен пришло

По подсчетам ученых, в украинских недрах сосредоточено около 120 видов полезных ископаемых, из которых около 100 имеют промышленное значение. Среди них месторождения 21 из 30 материалов, определенных ЕС как "критические вещества". Они необходимы для развития "зеленой" энергетики, в частности аккумуляторных батарей.

Читайте также Три кита восстановления украинских общин

Большинство залежей лития, графита, кобальта, ниобия и других подобных минералов перспективны, то есть не ведется добыча, обогащение и переработка. Последние годы владельцы спецразрешений на разработку таких месторождений в лучшем случае занимались подготовительными работами. В худшем – о них просто упоминали политики, пытаясь подчеркнуть потенциал Украины.

Но пришло время менять status quo. И вот почему.

Все чаще на разных уровнях оцениваются потери Украины от российского вторжения, которое началось еще в 2014 году. Обычно говорят о прямых разрушениях, таких как металлургические заводы в Мариуполе, логистические объекты вокруг Киева, сельскохозяйственные или перерабатывающие активы на Юге Украины и многое другое, что можно увидеть лично или показать на фото и видео.

Сколько месторождений Украина перестала контролировать

Киевская школа экономики по состоянию на март 2023 года оценивала прямые потери только для украинской инфраструктуры в 63 миллиарда долларов. А общие потери экономики в 543 – 600 миллиардов долларов. Это было до подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Есть еще одно направление потерь, которое намного сложнее увидеть, но можно оценить – это потеря доступа к месторождениям полезных ископаемых.

Недавно украинская служба BBC вместе с учеными оценила захваченные Россией минеральные запасы Украины в 12,5 – 15 триллионов долларов. Преимущественно говорится об углях Донбасса, основные месторождения которого расположены на территории Донецкой и Луганской областей. Также россияне временно контролируют крупные шельфовые месторождения нефти и газа, известняков и даже легендарные соляные рудники в Соледаре.

По оценкам Института геологических наук НАН Украины, на которые ссылаются журналисты, Украина не контролирует 81% угольных месторождений и 24% нефтегазовых. Это действительно огромные объемы.

Дополнительно из-за остановки украинских металлургических предприятий и блокировки портов Азовского и Черного морей существенно уменьшилась добыча железной руды предприятиями Кривбасса. Эту продукцию просто невозможно экспортировать через западные границы в том объеме, что раньше шел через черноморские порты в Китай и другие страны.

Важно НАТО должно определить, какими будут следующие 50 лет

Эти потери минеральной базы вместе с другими экономическими факторами привели к падению ВВП Украины почти на 30% в 2022 году. Показатель в три раза превышает падение 2015 года, когда Украина полноценно ощутила влияние первой фазы российской агрессии.

Нам нужно восстанавливать экономику. Ведущие украинские экономисты прогнозируют рост уже в 2023 году. В частности, НБУ говорит о росте этого показателя на 2%. Но это минимальные значения после падения почти на треть. Нужен рецепт, который позволит существенно ускорить восстановление: создавать новые предприятия с сотнями рабочих мест, миллионами гривен налогов и экспортом продукции на мировые рынки, несмотря на сложности с логистикой.

Грубо говоря, это должно быть что-то компактное и одновременно дорогое. Да еще и настолько высокого качества, чтобы заинтересовать иностранных покупателей. Еще лучше, чтобы зарубежные потребители стали инвесторами в украинское производство и одновременно лоббистами украинских интересов на глобальном уровне.

Что отвечает таким критериям?

Перспективные полезные ископаемые в Украине

Так, весь мир знает об украинских пшенице, кукурузе, подсолнечном масле и все ближе знакомится с продуктами агропереработки, сделанными в нашей стране. Однако эта сфера не даст нужного прироста экономики в короткие сроки.

Заметьте Как глава ЦРУ пытается навязать Украине свои "дорожные правила"

Будем откровенны, в ближайшие годы Украина также не станет маркет мейкером в производстве автомобилей или электроники. В этой сфере есть игроки с миллиардными капиталами и политической поддержкой. Однако мы можем интегрироваться в их цепочки поставок благодаря тому, что нашей стране дала матушка-природа.

Пришло время вспомнить перспективные полезные ископаемые, месторождения которых находятся на достаточном расстоянии от линии столкновения и могут быть интересны мировым производителям высокотехнологичной продукции. Это все, кто использует литий-ионные батареи в электромобилях, системах накопления энергии и гаджетах, а также нуждается в увеличении или диверсификации поставок высококачественных компонентов.

В Украине есть месторождения лития, графита и других минералов, без использования которых невозможно представить современный мир и мир будущего. Они не просто есть, а уже несколько лет активно изучаются и готовятся к промышленной разработке.

К примеру, "УкрЛитийДобыча" уже прошла большой путь по подготовке Полоховского месторождения в Кировоградской области. Мы уже провели дополнительные геологические исследования, практически вышли на завершающий этап расчета инвестиций, необходимых для строительства шахты и обогатительной фабрики.

Если у кого-то есть сомнения в том, что наша страна способна реализовать подобные проекты с нуля, он ошибается. За последние 15 лет в Украине было создано несколько огромных предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых. Это железная и титановая руда, строительные материалы и т.д.

Рекомендуем Действительно ли Запад проигнорировал мольбы о "закрытии неба" в прошлом году?

Мы уверены, что опыт коллег, уже занимающихся добычей в Украине, в сочетании с иностранными инвестициями и качественной "домашней работой", сделанной владельцами лицензий на разработку месторождений лития, графита и других перспективных полезных ископаемых, даст фантастический результат.

Производство в Украине продукции, критически необходимой для высокотехнологичного оборудования, станет важным элементом послевоенного восстановления. Это ускорит рост ВВП и интеграцию Украины в европейские и мировые цепочки снабжения. Прочная экономика – важный вклад в способность страны противостоять внешнему агрессору.