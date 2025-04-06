В доме осталась одна комната, – пострадавшие показали страшные последствия удара по Николаеву

Вечером 5 апреля россияне атаковали Николаев "Шахедами". Вследствие этого в двух частных домах возникли пожары.

Корреспондент Александр Матюшенко в эфире 24 Канала сообщил, что последствия российской атаки оперативно ликвидировали чрезвычайники. По одному из адресов загорелось жилье, в котором не было людей. З

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а другому адресу в частном доме произошел пожар в газовой сети, который также удалось потушить.

Какие последствия удара по Николаеву

"Прилетело через дорогу к нам. Крышу сдуло, окна повылетали, весь двор – побит, машину повредило. Полностью все уничтожено. Только одна комната осталась целой во всем доме. Я уже имею опыт и вовремя сориентировался и спрятался. Мне повезло, слава Богу, все живы", – вспомнил пострадавший Сергей.

Ранены четыре человека – трое женщин и один мужчина, все старшего возраста. Их состояние стабильное, в госпитализации они не нуждались. По информации Николаевской ОГА, повреждена одна машина и еще 13 частных домов.

Я успела быстро выскочить. Если бы я осталась хотя бы на секунду, было бы что-то нехорошее. Там, где я спала, вылетело четыре окна. Можете представить, там, где мы с дедом спим,

– рассказала пострадавшая Надежда.

К ликвидации последствий привлекли 15 пожарных и три спецавтомобиля. Сейчас на местах ударов работают городские и коммунальные службы. Работники помогают зашивать побитые окна и крыши. Волонтеры оказывают помощь пострадавшим. Погода усложняет ликвидацию последствий, поскольку в Николаеве идет дождь.