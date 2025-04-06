Кореспондент Олександр Матюшенко в ефірі 24 Каналу повідомив, що наслідки російської атаки оперативно ліквідовували надзвичайники. За однією з адрес загорілося житло, в якому не було людей. З

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а іншою адресою в приватному будинку сталася пожежа в газовій мережі, яку також вдалося загасити.

Які наслідки удару по Миколаєву

"Прилетіло через дорогу до нас. Дах здуло, вікна повилітали, весь двір – побитий, машину пошкодило. Повністю все знищено. Лише одна кімната лишилася цілою в усьому будинку. Я вже маю досвід і вчасно зорієнтувався та сховався. Мені пощастило, слава Богу, всі живі", – пригадав потерпілий Сергій.

Поранено чотири людини – троє жінок і один чоловік, всі старшого віку. Їхній стан стабільний, шпиталізації вони не потребували. За інформацією Миколаївської ОВА, пошкоджено одна автівка і ще 13 приватних будинків.

Я встигла швидко вискочити. Якби я залишилася хоча б на секунду, було б щось недобре. Там, де я спала, вилетіло чотири вікна. Можете уявити, там, де ми з дідом спимо,

– розповіла потерпіла Надія.

До ліквідації наслідків залучили 15 вогнеборців і три спецавтомобілі. Наразі на місцях ударів працюють міські та комунальні служби. Працівники допомагають зашивати побиті вікна та дахи. Волонтери надають допомогу постраждалим. Погода ускладнює ліквідацію наслідків, оскільки в Миколаєві дощить.