Украина получит боеприпасы для Gepard, ВСУ готовятся к контрнаступлению: хронология 433 дня войн

Украинские защитники продолжают давать отпор захватчикам, в частности, на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. Вместе с тем известно, что Вооруженные Силы активно готовятся к контрнаступлению.

Вторник, 2 мая, – это уже 433 сутки широкомасштабной войны между Россией и нашим несокрушимым государством. Хронологию событий этого дня читайте в материале 24 Канала.

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10:17 Глава Харьковской области Синегубов проинформировал, что сегодня утром российские захватчики снова обстреливали пограничные населенные пункты области.

Под вражескими ударами было село Петропавловка Купянского района. По предварительным данным, осколочное ранение получила 73-летняя женщина. Сейчас медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь,

– говорится в источнике.

10:05 В ГУР показали, как новое ударное подразделение Вооруженных Сил уничтожает оккупантов.

Невероятные результаты нового ударного подразделения: видео ГУР

10:00 Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский приехал на Бахмутское направление. По словам генерал-полковника, были приняты необходимые решения, направленные на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику.

Сырский на фронте: смотрите видео

Папа Римский Франциск заявил, что присоединился якобы к "миротворческой миссии" и намерен встретиться с патриархом РПЦ Кириллом. В то же время, в Киеве заявили, что Украина ничего не знает о том, что и зачем будет делать понтифик.Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о состоянии 5 девочек, пострадавших в результате удара по Павлограду. По его словам, пострадавшим от 8 до 16 лет, все они находятся на амбулаторном лечении.

08:33 Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что недавний "хлопок" на Казачьей бухте в Севастополе не только взорвал логистику врага, но и повлиял на его морально-психологическое состояние.

Также спикер прокомментировала другие вопросы, в частности, усиление обстрелов прифронтовых населенных пунктов со стороны России. По ее словам, за ночь зафиксировано 40 атак на Юге Украины. Это, очевидно, связано с тем, что захватчики несут потери на поле боя и пытаются компенсировать это террором.

08:30 За минувшие сутки захватчики совершили 56 обстрелов по 15 населенным пунктам Запорожья. Вновь под авиаударами оказались Гуляйполе и Орехов, а также 51 артудару и 3 атакам БПЛА подверглись прифронтовые села.

Ранены 4 человека. В Гуляйполе травмированы пожилые женщины 1938 и 1942 годов рождения, мужчина 1972 года рождения и женщина 1973 года рождения. Пострадавшим безотлагательно оказана вся необходимая помощь,

– говорится в сообщении.

Потери врага по состоянию на сегодня составляют 191 420 бойцов. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 460 российских солдат.Канцлер Германии Олаф Шольц констатировал, что Украина получит в августе дополнительные боеприпасы для ЗРК Gepard. Однако он призвал наше государство воздержаться от ударов по России с помощью этого оружия.

08:20 Глава Харьковской ОВА Синегубов: за прошедшие сутки враг продолжал террористические обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Из-за этого пострадали два человека и есть разрушение инфраструктуры.

07:59 Глава Донбасса Кириленко: за 1 мая россияне ранили 2 жителей Донбасса, в частности, в Краматорске и Северске.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе,

– также говорится в источнике.

В издании The Guardian намекнули, что контрнаступление нужно Вооруженным Силам, чтобы поддержка со стороны партнеров была непоколебимой.В Москве задержан сын генерала службы внешней разведки России и миллиардер Алексей Коротаев. Его обвиняют в мошенничестве, а также злоупотреблении доверием.

07:34 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Россия с РСЗО нанесла удар по населенному пункту Куцурубской общины вечером 1 мая. В результате этого были ранены два человека, а также повреждены частные дома.

Кроме того, в ночь на 2 мая захватчики наносили минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. К счастью, пострадавших нет.

Финляндия ведет переговоры с США по заключению соглашения, которое позволит американским военным использовать финскую землю для создания военных баз и складов.

06:17 В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки враг нанес 19 ракетных ударов. В то же время ВСУ удалось уничтожить 15 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Кроме того, захватчики нанесли 17 авиационных ударов, совершили 25 обстрелов с РСЗО. К сожалению, есть погибшие, раненые и разрушение инфраструктуры.

Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражена 41 атака противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка,

– говорится в сообщении.

Также там отмечено, что Авиация Сил обороны за сутки уничтожила 3 российских ЗРК и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Был сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

пункт управления;

6 районов сосредоточения вооружения и техники;

2 склада боеприпасов;

1 склад горюче-смазочных материалов.

04:32 В ГУР констатировали, что главная задача украинских спецслужб – оторвать россиян от телевизора и показать реальность.

Большинство россиян продолжает больше доверять телевизору, чем реальности. Но количество таких "инцидентов" (атак БПЛА – 24 Канал) в разных уголках России растет и будет расти до полного вывода оккупационного корпуса из Украины,

– сказал спикер Андрей Юсов.

Стало известно, что на польско-белорусской границе уже был установлен 206-километровый электронный барьер. Осталось только достроить 150 километров этой "стены".Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что после недавнего "хлопка" во временно оккупированном Севастополе россияне вывели в море больше кораблей, а именно – 10 единиц.Министр обороны Алексей Резников заверил, что рано или поздно, но Украина получит современную авиацию США. В качестве аргумента он привел тот факт, что ранее партнеры говорили "это невозможно" о поставках другого оружия. Однако затем они изменили свое мнение.