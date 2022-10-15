Минус 18 оккупантов, позиции ПВО и куча техники: какие потери понес враг на Юге

Ситуация на Южнобужском направлении продолжает оставаться напряженной. Правда, украинские защитники все контролируют. Более того, наносят оккупантам значительные потери.

Здесь работает в основном украинская авиация. О последних успехах сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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Украинская авиация нанесла 13 ударов по оккупантам на Юге: результаты

По данным военных, целями были опорные пункты и места сосредоточения живой силы, вооружения и техники. Таким образом, были поражены позиции противовоздушной обороны, пункты управления и сохранение боезапаса.

Какие потери понесли оккупанты

18 военных

2 самоходные гаубицы "Мста-С",

2 реактивные системы залпового огня "Град",

1 самоходная пушка 203 калибра "Пион",

4 единицы автобронетехники,

1 склад с боеприпасами в Бериславском районе

Кроме того, украинским защитникам удалось повредить 3 самоходные гаубицы "Мста-С", еще 1 "Град", 1 крупнокалиберную пушку "Гиацинт-Б", 1 танк и другую бронированную технику.

Оккупанты беспощадно бьют по украинским городам и селам

К вечеру 14 октября враг обстрелял из "Градов" и "Ураганов" Марганец и Добру Надежду возле Никополя. оккупанты выпустили с десяток снарядов. Также штурмовая авиация 6 раз атаковала направление Давидового Брода.

Масштабы повреждений уточняют специалисты. Предварительно, люди не пострадали.

Угроза ракетных ударов с воздуха сохраняется

В настоящее время Россия держит в Черном море 12 кораблей и катеров. Все они маневрируют вблизи Крыма, скрываясь от шторма и украинского оружия за мысом Тарханкут.

В то же время враг держит наготове 3 ракетоносителя, в том числе одну подлодку. Они способны нести на себе в общей сложности 12 крылатых ракет "Калибр".

Угрозы ракетных ударов и атак дронами остаются актуальными. Так что пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит. Не подвергайте себя опасности, оперативно переходите в укрытие, соблюдайте правила двух стен. Не игнорируйте предупреждения и запреты, направленные на сохранение вашей жизни,

– отмечают в ОК "Юг".

Также военные призвали украинцев быть внимательными и осторожными, не распространять информацию о направлении действий и тактике ВСУ, ведь это может существенно навредить ходу военной операции.

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