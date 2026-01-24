Стало известно, сколько оккупантов отправились в ад за сутки: потери России на 24 января

Российские наступательные действия продолжаются. За каждую попытку продвинуться по украинской земле враг платит большую цену.

Владимир Зеленский рассказал, что на увеличение потерь оккупантов значительно повлияли украинские дроны. По словам президента, сейчас месячный рекорд по количеству погибших и раненых захватчиков установлен в декабре 2025 года. Россия тогда потеряла 35 тысяч военных, передает Генштаб.

Сколько российских солдат ликвидировано на войне?

С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют:

личного состава – около 1 233 020 (930) человек;

танков – 11 603 (+4);

боевых бронированных машин – 23 949 (+3);

артиллерийских систем – 36 580 (+31);

РСЗО – 1 623 (+0);

средства ПВО – 1283 (+1); самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 114 049 (+772);

крылатые ракеты – 4 190 (+0); корабли/катера – 28 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 75 644 (+88);

специальная техника – 4050 (+0).

Потери России в войне на 24 января 2026 года / Фото Генштаб

Что известно о последних украинских ударах по России?