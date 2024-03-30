Более 700 оккупантов и десятки единиц различной техники: огромные потери врага на 30 марта

30 марта 2024, 07:52
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские захватчики не оставляют попыток захватить Украину, однако наши защитники мощно противостоят врагу. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано около 730 оккупантов.

В частности, течение суток украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и оружия. В общем, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 441 тысячи личного состава.

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Какие потери России на фронте

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла::

  • личного состава – около 441 520 (+730) человек,
  • танков – 6 951 (+29),
  • боевых бронированных машин – 13 284 (+20),
  • артиллерийских систем – 11 006 (+15),
  • РСЗВ – 1 023 (+0),
  • средств ПВО – 736 (+1),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 8 701 (+45),
  • крылатые ракеты – 2 046 (+24),
  • корабли /катера – 26 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14 670 (+25),
  • специальная техника – 1 814 (+7).

Потери России на 30 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Автор: Маргарита Волошина