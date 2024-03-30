Более 700 оккупантов и десятки единиц различной техники: огромные потери врага на 30 марта

Российские захватчики не оставляют попыток захватить Украину, однако наши защитники мощно противостоят врагу. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано около 730 оккупантов.

В частности, течение суток украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и оружия. В общем, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 441 тысячи личного состава.

Смотрите также "Минус" 820 оккупантов и почти 190 единиц различной техники: колоссальные потери врага на 29 марта

Какие потери России на фронте

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла::

личного состава – около 441 520 (+730) человек,

танков – 6 951 (+29),

боевых бронированных машин – 13 284 (+20),

артиллерийских систем – 11 006 (+15),

РСЗВ – 1 023 (+0),

средств ПВО – 736 (+1),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 8 701 (+45),

крылатые ракеты – 2 046 (+24),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 14 670 (+25),

специальная техника – 1 814 (+7).

Потери России на 30 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ