Военный обозреватель объяснил преимущества западных танков, которых так боятся россияне

Украина получает от западных партнёров мощные танки. Эти машины имеют преимущество над большей частью российских танков и техники в целом.

Например, как мощные немецкие танки Leopard. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный обозреватель Александр Мусиенко.

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В чем преимущество западных танков над российскими

Эти машины могут двигаться со скоростью до 70 километров в час, а их особенностью является задний ход – около 30 – 35 километров в час. По этому показателю они превосходят современные российские танки, например, Т-90.

Leopard является тяжелой машиной, поскольку имеет больше брони для защиты экипажа. То есть, он одновременно быстрый и хорошо защищает экипаж. Кроме того, у него мощная пушка.

Все эти танки оснащены для условий ведения ночного боя, не только Leopard 2, но и Leopard 1. Это означает, что эти танки обладают преимуществом над большей частью российских танков и техники, поскольку только российские Т-90 оснащены приборами ночного видения,

– сообщил военный обозреватель.

А вот американские танки Abrams оснащены еще и тепловизорами. Это в свое время помогло США во время войны в Персидском заливе уничтожить все танки Ирака без потерь.

Мусиенко рассказал о преимуществах западных танков над российскими: смотрите видео

"Это достаточно современные машины, которые при взаимодействии с другими силами, в частности с артиллерией и пехотой, способны совершать прорывы и уничтожать укрепленные позиции противника. Это очень важный элемент", – подчеркнул военный обозреватель.



Что известно о танках Abrams / Инфографика 24 Канала

Россияне боятся западных танков

Оккупанты опасаются этих танков. Они рассчитывают на то, что могут поразить их своими противотанковыми ракетными комплексами. Однако есть исследования, которые говорят о том, что лишь несколько российских ПТРК из 10 – 12, которые страна-агрессор имеет на вооружении, теоретически способны нанести какие-то повреждения западным танкам.

В то же время, для того чтобы уничтожать эти танки артиллерией, россиянам нужно концентрировать ее на направлениях, где ожидается танковый прорыв ВСУ. А если наши бойцы применят эффект неожиданности, то врагу будет сложно прогнозировать направления.

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Мусиенко подытожил, что западные танки являются надежными и современными машинами. Они сыграют немаловажную роль и принесут нам пользу на поле боя, причем каждый из них по-своему: и Challenger, и Leopard, и Abrams.